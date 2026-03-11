La Comisión de Apoyo a la Policía Comunitaria inicia sus actividades 2026

La Comisión de Apoyo a la Policía Comunitaria de Salto comenzó sus actividades 2026 con una reunión de coordinación junto a autoridades policiales y organizaciones sociales.

La Comisión de Apoyo a la Policía Comunitaria de Salto comenzó formalmente sus actividades correspondientes al año 2026 tras una reunión de coordinación realizada el martes 10 junto a autoridades y efectivos de la Policía Comunitaria.

El encuentro contó con la participación del subjefe de Policía, Pablo Minguta, y de todo el equipo de Policía Comunitaria, encabezado por la encargada del servicio, Irina de los Santos. Durante la instancia se abordó la planificación de las acciones de apoyo que se desarrollarán a lo largo del año, así como la coordinación con las distintas zonas del departamento donde la Policía Comunitaria cumple un rol clave.

Estas tareas se centran especialmente en aspectos vinculados a la convivencia ciudadana, la prevención y el fortalecimiento del vínculo con los vecinos, pilares fundamentales del trabajo territorial que viene desarrollando este servicio policial.

La reunión fue presidida por el presidente de la Comisión de Apoyo, Dr. Gabriel Cartagena, acompañado por Lucinda Rodríguez, tesorera, y Teresita Cohelo, secretaria de la organización.

También participaron representantes del Club de Leones Salto Los Azahares: el secretario León Nicolás Panozzo y la león Beatriz Machado, quienes colaborarán activamente con la comisión en el desarrollo de distintas iniciativas y en el cronograma de eventos previsto para este año, que será difundido próximamente.

Asimismo, el Rotary Club estará participando en las actividades solidarias a través de Nicolás Reyna, sumándose al trabajo conjunto que busca fortalecer las acciones en beneficio de la comunidad.

De esta manera, la Comisión de Apoyo a la Policía Comunitaria inicia un nuevo año de trabajo con el objetivo de acompañar y potenciar las acciones que la Policía Comunitaria realiza en territorio, promoviendo la cercanía con los vecinos y contribuyendo al bienestar de la comunidad salteña.

