La Central Hortícola del Norte se inaugura el 5 de mayo

La espera finalmente terminó para el sector productivo de nuestra región. En una reunión clave mantenida este lunes entre el Cr. Martín de Abreu, delegado del Gobierno de Salto en la gobernanza de la Central Hortícola del Norte (CHN), y el intendente Carlos Albisu, se terminó de sellar el calendario definitivo para la puesta en marcha del gigante logístico. Se confirmó que la inauguración oficial será el próximo 5 de mayo, un evento que, se espera, cuente con la participación del presidente de la República, autoridades nacionales y departamentales.

Este anuncio no es simplemente una fecha en el almanaque. Representa la culminación de un proceso largo y a veces sinuoso que busca transformar la comercialización hortícola en todo el norte uruguayo. El apoyo del Gobierno nacional para este acto inaugural subraya la relevancia estratégica del proyecto, que posiciona a Salto como el polo de desarrollo productivo hortifrutícola más importante de la región.

El intendente Carlos Albisu reunido con el contador Martín de Abreu

El cronograma de la mudanza

- espacio publicitario -

Antes del corte de cinta protocolar, la operativa ya será plena. Se definió que el lunes 27 de abril, ocho días antes de la ceremonia oficial, se realice el traslado definitivo de los operadores a las instalaciones de la Central. A partir de esa jornada, la CHN comenzará a funcionar, marcando el inicio de una nueva etapa para los productores y comerciantes locales.

La logística no se deja librada al azar. Para garantizar un funcionamiento ordenado y eficiente, las autoridades confirmaron que se aplicará la zona de exclusión correspondiente en los alrededores del predio. Esta medida es fundamental para canalizar el flujo de carga y descarga de manera segura, evitando los cuellos de botella que suelen afectar a los mercados de este tipo. El objetivo es que, para el 5 de mayo, la operativa ya esté totalmente aceitada y en marcha.

Luz verde para el trabajo técnico

Uno de los puntos que más preocupaba a los actores involucrados era la infraestructura energética. El personal técnico de UTE ya finalizó los trabajos de bajada de luz, un paso administrativo y técnico que era indispensable para la operativa del lugar. Este avance es fruto directo de las gestiones realizadas semanas atrás ante el directorio del ente energético. El vicepresidente de la empresa estatal, Roberto Bentancor, llegó a Salto y mantuvo una reunión con el intendente Albisu y los directores de la CHN en para acelerar el proceso.

Actualmente, lo que resta con la empresa estatal son meramente gestiones comerciales de rutina. Mientras tanto, la propia administración de la CHN se encargará de la actualización de los nuevos contadores individuales para cada puesto asegurando que cada operador tenga control de su consumo desde el primer día.

Personal de UTE trabajando en la instalación de la nueva red de energía

Consenso histórico con los operadores

Quizás el logro más significativo de las últimas semanas fue el acercamiento con los operadores del Mercado Regional. Como se recordará, un grupo de trabajadores y comerciantes mantenía ciertas reticencias respecto al traslado. Sin embargo, tras una serie de diálogos liderados por De Abreu, este sector manifestó su disposición definitiva para integrarse al proyecto. El delegado del Gobierno de Salto valoró este paso como algo muy positivo y fundamental, entendiendo que ahora prácticamente se cierra el proceso de incorporación de todos los actores.

Para lograr este consenso, la gobernanza de la Central evalúa una mayor flexibilidad ante las inquietudes planteadas. Los operadores solicitaron mayores garantías en los contratos de comodato, especialmente en lo referido a los gastos comunes y la viabilidad del emprendimiento. Se acordó evaluar mecanismos que permitan a los comerciantes no quedar atados a plazos rígidos si el negocio no rinde lo esperado, lo que brindó la tranquilidad necesaria para dar el salto hacia el nuevo predio.

Personal de UTE trabajando en la instalación de la nueva red de energía

Un período de transición gradual

Para evitar que el cambio de lugar sea traumático para la actividad comercial, se aceptó la propuesta de un período de transición. Esto permitirá que los operadores inicien sus actividades en la CHN pero mantengan, de forma provisoria, parte de su operativa en el antiguo Mercado Regional. Esta alternativa apunta a brindar mayores garantías de estabilidad a un sector que es el motor de la economía de muchas familias salteñas.

Desde la Intendencia, el Dr. Carlos Albisu fue enfático en que la innovación debe ir de la mano con el bienestar de la gente. El diálogo constante permitió que las inquietudes por los plazos de salida y los costos operativos fueran escuchadas y atendidas. Hoy, la Central Hortícola del Norte no se ve como una imposición, sino como una obra estratégica y compartida que cuenta con el respaldo de quienes día a día trabajan la tierra.

El impacto en la comunidad salteña

Más allá de los cajones de frutas y verduras, la apertura de la CHN tendrá un impacto directo en el desarrollo urbano y social de Salto. La mudanza de la carga pesada fuera del casco céntrico mejorará sensiblemente el tránsito en las zonas donde hoy opera el mercado viejo. Además, se espera que la centralización de la oferta permita precios más competitivos y productos de mejor calidad para el consumidor final.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/erlh