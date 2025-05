La Cámara de Inmobiliarias Rurales busca ser referencia en el mercado de tierras y propone diálogo con Colonización

By

La Cámara Uruguaya de Inmobiliarias Rurales (CUIR), recientemente constituida, dio un paso importante en su estrategia de vinculación institucional al participar esta semana de una jornada con la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en la capital.



El encuentro fue propiciado por el consignatario Otto Fernández Nystrom, y permitió a la joven organización intercambiar visiones con empresas referentes del sector ganadero. «Fuimos muy bien recibidos, con total apertura. La idea fue acercarnos a una institución consolidada como ACG para aprender de su modelo y compartir los objetivos que nos hemos trazado», explicó Daniel Dutra, presidente de la CUIR.



Hacia una referencia de precios de campos.

Uno de los principales proyectos que impulsa la Cámara es transformarse en una referencia técnica y de mercado sobre el valor de los campos en Uruguay, tanto en operaciones de compraventa como de arrendamiento. “Así como ACG es referencia para los valores de la hacienda, queremos que CUIR lo sea para la tierra”, indicó Dutra.

La propuesta busca sistematizar información sobre precios reales por tipo de campo y ubicación, aportando transparencia y profesionalismo al mercado de tierras.



Comisión por trabajo en operaciones con el Instituto de Colonización

Otro tema planteado por la Cámara es el rol de los operadores inmobiliarios en aquellas transacciones donde el Instituto Nacional de Colonización (INC) ejerce su derecho de opción de compra. «En muchos casos, hay dos firmas trabajando: una con el vendedor y otra con el comprador. Cuando interviene la colonización, el vendedor paga su comisión, pero el corredor del comprador, que también trabajó, queda sin remuneración. Es una situación injusta que queremos corregir», explicó Dutra.



La CUIR ya ha solicitado formalmente una entrevista con las autoridades del INC para presentar esta inquietud y proponer una solución que reconozca el trabajo profesional de los intermediarios. La audiencia aún no ha sido concedida.



Profesionalización del sector rural

Con esta agenda, la Cámara busca posicionarse como un actor institucional relevante dentro del agro uruguayo, apostando a un mercado más profesional, transparente y justo. “Nuestro objetivo es trabajar en forma seria, con propuestas concretas, y ser parte activa del desarrollo del sector rural”, concluyó Dutra.