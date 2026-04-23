La «C» de AUF postergó el inicio

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
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Salto Fútbol Club sumó voto en contra

Por decisión de los equipos que la integran, se posterga el inicio del campeonato de la Divisional C. Finalmente la actividad comenzará el sábado 2 de mayo tras la votación de los 29 equipos: 19 a favor y 10 en contra.
Estos son los 19 clubes que votaron a favor de cambiar la fecha:  Alto Perú, Basáñez, Canadian, Cooper, Deportivo Colonia, Deportivo Italian, Deutscher, Frontera Rivera, Huracán Buceo, Los Halcones, Los Gorriones, Mar de Fondo, Parque del Plata, Potencia, Rampla Juniors, Salto, Sud América, Villa Española y Villa Teresa. En el caso de Salto Fútbol, prolongación del tiempo previo de acción, con la Dirección Técnica de Matías Rosa. Resueltas las series y resuelta todo el calendario, con el equipo «naranjero» debutando en condición de visitante.

Los 39 años de la Liga Sénior: «Que la historia continúe y la pasión nunca se detenga»

Fue ayer, cuando la Liga de Fútbol Sénior celebró sus 39 años de vida deportiva. De ayeres y de vigencia a tal punto que la Liga incluye cuatro divisionales con 12 equipos cada uno. Desde la Liga se rescató el hecho y desde EL PUEBLO, una manera de asociarnos. Bajo este texto para compartir.

«Hoy celebramos con orgullo el 39° aniversario de la Liga Salteña de Fútbol Seniors.
Casi cuatro décadas de historia construidas con compromiso, compañerismo y, sobre todo, una pasión inquebrantable por el fútbol. Desde 1987, esta liga ha sido mucho más que una competencia: es un punto 

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de encuentro, una familia y un espacio donde los valores del deporte siguen vivos en cada partido.
A lo largo de los años, generaciones de jugadores han dejado su huella en cada cancha, demostrando que el amor por el fútbol no tiene edad, solo se fortalece con el tiempo.
Saludamos a todos quienes han sido y son parte de este camino: jugadores, dirigentes, colaboradores y familias que hacen posible que la liga siga creciendo día a día.
¡Feliz 39° aniversario! Que la historia continúe y la pasión nunca se detenga»

Tigre y Saladero es imperdible; Fernando López, ¡a la medida!

El domingo que vendrá para que la Divisional «B» afronte la séptima fecha de la primera rueda.

Los partidos en un principio pactados para el campo de juego de Gladiador, se jugarán definitivamente en el Parque Carlos Ambrosoni.

Hay que tener en cuenta que en Gladiador, se desarrollará un partido amistoso entre el local y Ferro Carril.

De lo que no hay dudas: el juego de segunda hora en el Parque Ernesto Dickinson, es el central. El de resonancia expresa, por la situación en zona de vanguardia por parte de los dos.

El Colegio de Jueces dio en el clavo y designó a FERNANDO LÓPEZ como árbitro central. Una cuestión de bien entendida lógica, a partir de una categoría que es parte de la vigencia. Son los partidos y son las ternas también en cada caso.

 Divisional Primera “B” 1ª División. Campeonato Salteño. 

“100 años del club Atlético Chaná”.

7° FECHA, 1° RUEDA

Domingo 26 de abril

Campo de juego: NACIONAL. 14:30 hrs. Dublín Central – San Eugenio. Árbitros: Matías Fagúndez, Ricardo González, César Loetti.   17:15 hrs. Cerro – Progreso. Árbitros: Robert Ledesma, Ivo Moreira, Pablo Almirón.

Parciales de D. Central y Cerro ingresan al sector oeste (principal), de S. Eugenio y Progreso al sector este. Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI.

14:30 hrs. El Tanque – Palomar. Árbitros: Alexander Moreno, José de los Santos, Cristian Massaroni. 16:45 hrs. Sud América – Deportivo Artigas. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Alfredo Hernández, Marcos Reboiras.  Parciales de El Tanque y S. América ingresan al sector este (principal), de Palomar y D. Artigas al oeste.

 Campo de juego: PARQUE DICKINSON. 14:30 hrs. Hindú – Chaná. Árbitros: Didier Cuello, Ruben Ferreira, José Ramallo. 16:45 hrs. Tigre – Saladero. Árbitros: Fernando López, Gimena Rodríguez, Andrés Píriz.   Parciales de Hindú y Tigre ingresan a la tribuna España, de Chaná y Saladero ingresan a la tribuna Irazoqui.

NOTA: luego de finalizado el encuentro de segunda hora, la parcialidad de Tigre debe retirarse primero, por lo tanto, la parcialidad de Saladero debe permanecer dentro del estadio por 15 minutos.

Con el Consejo Único Juvenil

⚽ CUJ “A” – Sub 16 y Sub 18

5ª fecha – Torneo Apertura

📅 Viernes 24 de abril

🏟️ Gladiador

HoraCategoríaPartidoÁrbitros
20:00Sub 18Salto Uruguay vs GladiadorJohan Ghelfi, Javier Godoy, Juan Suárez

📅 Sábado 25 de abril

🏟️ Gladiador

HoraCategoríaPartidoÁrbitros
18:00Sub 16Salto Uruguay vs GladiadorMarcelo Izaguirre, Jhon Asencio, Belén Robaina

🏟️ C. Ambrosoni

HoraCategoríaPartidoÁrbitros
18:30Sub 16River Plate vs Ferro CarrilMarcos Reboiras, Jonathan Guglielmone, Lorena Machiavello
20:30Sub 18River Plate vs Ferro CarrilJonathan Guglielmone, Marcos Reboiras, Lorena Machiavello

🏟️ R. Araújo

HoraCategoríaPartidoÁrbitros
18:30Sub 16Ceibal vs UniversitarioRobert Aguirre, José de los Santos, Gimena Rodríguez
20:30Sub 18Ceibal vs UniversitarioJosé de los Santos, Robert Aguirre, Gimena Rodríguez

🏟️ Nacional

HoraCategoríaPartidoÁrbitros
14:00Sub 16Nacional vs PeñarolCésar Loetti, Robert Ledesma, Diego Artave
16:00Sub 18Nacional vs PeñarolRobert Ledesma, César Loetti, Diego Artave

🏟️ Parque Policial

HoraCategoríaPartidoÁrbitros
14:00Sub 16Sud América vs ChanáCristian Massaroni, Ruben Ferreira, Catalina Fernández
16:00Sub 18Sud América vs ChanáRuben Ferreira, Cristian Massaroni, Catalina Fernández

⚽ CUJ “B” – Sub 16 y Sub 18

2ª fecha – Torneo Apertura

📅 Sábado 25 de abril

🏟️ Arsenal

HoraCategoríaPartidoÁrbitros
14:00Sub 16Arsenal vs FénixJuan Suárez, Mauricio Revuelta, Andreina Amaro
16:00Sub 18Arsenal vs FénixMauricio Revuelta, Juan Suárez, Andreina Amaro

🏟️ N. Firpo

HoraCategoríaPartidoÁrbitros
14:00Sub 16Hindú vs TigreRobert Aguirre, José de los Santos, Gimena Rodríguez
16:00Sub 18Hindú vs TigreJosé de los Santos, Robert Aguirre, Gimena Rodríguez

🏟️ Progreso

HoraCategoríaPartidoÁrbitros
14:00Sub 16Progreso vs CerroLorena Machiavello, Andrés Píriz, Edgar Artave
16:00Sub 18Progreso vs CerroAndrés Píriz, Lorena Machiavello, Edgar Artave

🏟️ Saladero

HoraCategoríaPartidoÁrbitros
15:00Sub 16El Tanque vs SaladeroJosé Ramallo, Alexander Moreno, Ricardo González
17:00Sub 18El Tanque vs SaladeroAlexander Moreno, José Ramallo, Ricardo González

🏟️ Deportivo Artigas

HoraCategoríaPartidoÁrbitros
14:00Sub 16Almagro vs Deportivo ArtigasJavier Godoy, Matías Fagúndez, Pablo Almirón
16:00Sub 18Almagro vs Deportivo ArtigasMatías Fagúndez, Javier Godoy, Pablo Almirón

Una vuelta por la Sub 14

⚽ CUJ Sub 14 – 3ª fecha (Primera rueda)

📅 Jueves 23 de abril

🏟️ Progreso

HoraPartidoÁrbitros
20:30Ferro Carril vs ProgresoRobert Aguirre, Andrés Píriz, César Loetti

🏟️ R. Araújo

HoraPartidoÁrbitros
20:00Ceibal vs ArsenalAlexander Moreno, José Ramallo, Pablo Almirón

📅 Sábado 25 de abril

🏟️ Gladiador

HoraPartidoÁrbitros
16:00Gladiador vs Salto UruguayJhon Asencio, Marcelo Izaguirre, Belén Robaina

📅 Lunes 27 de abril

🏟️ Arsenal

HoraPartidoÁrbitros
20:00Arsenal vs PeñarolMarcelo Izaguirre, Ricardo González, Catalina Fernández

🏟️ Universitario

HoraPartidoÁrbitros
20:30Universitario vs CeibalJosé de los Santos, Javier Godoy, Jhon Asencio

📅 Martes 28 de abril

🏟️ Progreso

HoraPartidoÁrbitros
20:30Progreso vs NacionalMauricio Revuelta, Cristian Massaroni, Matías Fagúndez

🏟️ Merazzi

HoraPartidoÁrbitros
21:15Ferro Carril vs River PlateDidier Cuello, Johan Ghelfi, Diego Artave
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