La «C» de AUF postergó el inicio

Salto Fútbol Club sumó voto en contra

Por decisión de los equipos que la integran, se posterga el inicio del campeonato de la Divisional C. Finalmente la actividad comenzará el sábado 2 de mayo tras la votación de los 29 equipos: 19 a favor y 10 en contra.

Estos son los 19 clubes que votaron a favor de cambiar la fecha: Alto Perú, Basáñez, Canadian, Cooper, Deportivo Colonia, Deportivo Italian, Deutscher, Frontera Rivera, Huracán Buceo, Los Halcones, Los Gorriones, Mar de Fondo, Parque del Plata, Potencia, Rampla Juniors, Salto, Sud América, Villa Española y Villa Teresa. En el caso de Salto Fútbol, prolongación del tiempo previo de acción, con la Dirección Técnica de Matías Rosa. Resueltas las series y resuelta todo el calendario, con el equipo «naranjero» debutando en condición de visitante.

Los 39 años de la Liga Sénior: «Que la historia continúe y la pasión nunca se detenga»

Fue ayer, cuando la Liga de Fútbol Sénior celebró sus 39 años de vida deportiva. De ayeres y de vigencia a tal punto que la Liga incluye cuatro divisionales con 12 equipos cada uno. Desde la Liga se rescató el hecho y desde EL PUEBLO, una manera de asociarnos. Bajo este texto para compartir.

«Hoy celebramos con orgullo el 39° aniversario de la Liga Salteña de Fútbol Seniors.

Casi cuatro décadas de historia construidas con compromiso, compañerismo y, sobre todo, una pasión inquebrantable por el fútbol. Desde 1987, esta liga ha sido mucho más que una competencia: es un punto

- espacio publicitario -

de encuentro, una familia y un espacio donde los valores del deporte siguen vivos en cada partido.

A lo largo de los años, generaciones de jugadores han dejado su huella en cada cancha, demostrando que el amor por el fútbol no tiene edad, solo se fortalece con el tiempo.

Saludamos a todos quienes han sido y son parte de este camino: jugadores, dirigentes, colaboradores y familias que hacen posible que la liga siga creciendo día a día.

¡Feliz 39° aniversario! Que la historia continúe y la pasión nunca se detenga»

Tigre y Saladero es imperdible; Fernando López, ¡a la medida!

El domingo que vendrá para que la Divisional «B» afronte la séptima fecha de la primera rueda.

Los partidos en un principio pactados para el campo de juego de Gladiador, se jugarán definitivamente en el Parque Carlos Ambrosoni.

Hay que tener en cuenta que en Gladiador, se desarrollará un partido amistoso entre el local y Ferro Carril.

De lo que no hay dudas: el juego de segunda hora en el Parque Ernesto Dickinson, es el central. El de resonancia expresa, por la situación en zona de vanguardia por parte de los dos.

El Colegio de Jueces dio en el clavo y designó a FERNANDO LÓPEZ como árbitro central. Una cuestión de bien entendida lógica, a partir de una categoría que es parte de la vigencia. Son los partidos y son las ternas también en cada caso.

Divisional Primera “B” 1ª División. Campeonato Salteño.

“100 años del club Atlético Chaná”.

7° FECHA, 1° RUEDA

Domingo 26 de abril

Campo de juego: NACIONAL. 14:30 hrs. Dublín Central – San Eugenio. Árbitros: Matías Fagúndez, Ricardo González, César Loetti. 17:15 hrs. Cerro – Progreso. Árbitros: Robert Ledesma, Ivo Moreira, Pablo Almirón.

Parciales de D. Central y Cerro ingresan al sector oeste (principal), de S. Eugenio y Progreso al sector este. Campo de juego: PARQUE CARLOS AMBROSONI.

14:30 hrs. El Tanque – Palomar. Árbitros: Alexander Moreno, José de los Santos, Cristian Massaroni. 16:45 hrs. Sud América – Deportivo Artigas. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Alfredo Hernández, Marcos Reboiras. Parciales de El Tanque y S. América ingresan al sector este (principal), de Palomar y D. Artigas al oeste.

Campo de juego: PARQUE DICKINSON. 14:30 hrs. Hindú – Chaná. Árbitros: Didier Cuello, Ruben Ferreira, José Ramallo. 16:45 hrs. Tigre – Saladero. Árbitros: Fernando López, Gimena Rodríguez, Andrés Píriz. Parciales de Hindú y Tigre ingresan a la tribuna España, de Chaná y Saladero ingresan a la tribuna Irazoqui.

NOTA: luego de finalizado el encuentro de segunda hora, la parcialidad de Tigre debe retirarse primero, por lo tanto, la parcialidad de Saladero debe permanecer dentro del estadio por 15 minutos.

Con el Consejo Único Juvenil

⚽ CUJ “A” – Sub 16 y Sub 18

5ª fecha – Torneo Apertura

📅 Viernes 24 de abril

🏟️ Gladiador

Hora Categoría Partido Árbitros 20:00 Sub 18 Salto Uruguay vs Gladiador Johan Ghelfi, Javier Godoy, Juan Suárez

📅 Sábado 25 de abril

🏟️ Gladiador

Hora Categoría Partido Árbitros 18:00 Sub 16 Salto Uruguay vs Gladiador Marcelo Izaguirre, Jhon Asencio, Belén Robaina

🏟️ C. Ambrosoni

Hora Categoría Partido Árbitros 18:30 Sub 16 River Plate vs Ferro Carril Marcos Reboiras, Jonathan Guglielmone, Lorena Machiavello 20:30 Sub 18 River Plate vs Ferro Carril Jonathan Guglielmone, Marcos Reboiras, Lorena Machiavello

🏟️ R. Araújo

Hora Categoría Partido Árbitros 18:30 Sub 16 Ceibal vs Universitario Robert Aguirre, José de los Santos, Gimena Rodríguez 20:30 Sub 18 Ceibal vs Universitario José de los Santos, Robert Aguirre, Gimena Rodríguez

🏟️ Nacional

Hora Categoría Partido Árbitros 14:00 Sub 16 Nacional vs Peñarol César Loetti, Robert Ledesma, Diego Artave 16:00 Sub 18 Nacional vs Peñarol Robert Ledesma, César Loetti, Diego Artave

🏟️ Parque Policial

Hora Categoría Partido Árbitros 14:00 Sub 16 Sud América vs Chaná Cristian Massaroni, Ruben Ferreira, Catalina Fernández 16:00 Sub 18 Sud América vs Chaná Ruben Ferreira, Cristian Massaroni, Catalina Fernández

⚽ CUJ “B” – Sub 16 y Sub 18

2ª fecha – Torneo Apertura

📅 Sábado 25 de abril

🏟️ Arsenal

Hora Categoría Partido Árbitros 14:00 Sub 16 Arsenal vs Fénix Juan Suárez, Mauricio Revuelta, Andreina Amaro 16:00 Sub 18 Arsenal vs Fénix Mauricio Revuelta, Juan Suárez, Andreina Amaro

🏟️ N. Firpo

Hora Categoría Partido Árbitros 14:00 Sub 16 Hindú vs Tigre Robert Aguirre, José de los Santos, Gimena Rodríguez 16:00 Sub 18 Hindú vs Tigre José de los Santos, Robert Aguirre, Gimena Rodríguez

🏟️ Progreso

Hora Categoría Partido Árbitros 14:00 Sub 16 Progreso vs Cerro Lorena Machiavello, Andrés Píriz, Edgar Artave 16:00 Sub 18 Progreso vs Cerro Andrés Píriz, Lorena Machiavello, Edgar Artave

🏟️ Saladero

Hora Categoría Partido Árbitros 15:00 Sub 16 El Tanque vs Saladero José Ramallo, Alexander Moreno, Ricardo González 17:00 Sub 18 El Tanque vs Saladero Alexander Moreno, José Ramallo, Ricardo González

🏟️ Deportivo Artigas

Hora Categoría Partido Árbitros 14:00 Sub 16 Almagro vs Deportivo Artigas Javier Godoy, Matías Fagúndez, Pablo Almirón 16:00 Sub 18 Almagro vs Deportivo Artigas Matías Fagúndez, Javier Godoy, Pablo Almirón

Una vuelta por la Sub 14

⚽ CUJ Sub 14 – 3ª fecha (Primera rueda)

📅 Jueves 23 de abril

🏟️ Progreso

Hora Partido Árbitros 20:30 Ferro Carril vs Progreso Robert Aguirre, Andrés Píriz, César Loetti

🏟️ R. Araújo

Hora Partido Árbitros 20:00 Ceibal vs Arsenal Alexander Moreno, José Ramallo, Pablo Almirón

📅 Sábado 25 de abril

🏟️ Gladiador

Hora Partido Árbitros 16:00 Gladiador vs Salto Uruguay Jhon Asencio, Marcelo Izaguirre, Belén Robaina

📅 Lunes 27 de abril

🏟️ Arsenal

Hora Partido Árbitros 20:00 Arsenal vs Peñarol Marcelo Izaguirre, Ricardo González, Catalina Fernández

🏟️ Universitario

Hora Partido Árbitros 20:30 Universitario vs Ceibal José de los Santos, Javier Godoy, Jhon Asencio

📅 Martes 28 de abril

🏟️ Progreso

Hora Partido Árbitros 20:30 Progreso vs Nacional Mauricio Revuelta, Cristian Massaroni, Matías Fagúndez

🏟️ Merazzi

Hora Partido Árbitros 21:15 Ferro Carril vs River Plate Didier Cuello, Johan Ghelfi, Diego Artave

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/bh1c