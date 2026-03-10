La «B» paraliza el fútbol; no a la segunda fecha que viene»

Hasta tanto existan garantías reales y efectivas de seguridad»

La agresión se consumó contra Mauro Melo, en el partido que sostuvieron El Tanque y Deportivo Artigas. El artiguense fue blanco de agresión por parte del jugador Dany Miranda de El Tanque, cuando finalizaba el partido y el scorer se prolongaba en empate 1 a 1. Melo dio por finalizado el partido. El formulario y la denuncia de la agresión, ingresará hoy martes cuando sesione la Divisional «B». A todo esto, las dos asociaciones referiles plantaron bandera: no arbitrar en el fin de semana que viene. Por lo tanto, sin fútbol después del arranque en la jornada del sábado. En la nota revelada por los jueces, se establece «hasta tanto existan garantías reales y efectivas de seguridad para el normal desempeño de la función arbitral».

La transcripción del comunicado es esencial, para entender la postura de quienes coinciden en que «este tipo de violencia resultan intolerables en el fútbol»

**************************

ASDAF – Asociación Salteña de Árbitros de Fútbol

Árbitros Salteños Agrupados (ASA)

Salto, 9 de marzo de 2026

COMUNICADO PÚBLICO

La Asociación Salteña de Árbitros de Fútbol (ASDAF), conjuntamente con Árbitros Salteños Agrupados (ASA), expresa su más enérgico repudio ante la agresión sufrida por el árbitro central en el encuentro correspondiente a la primera fecha del campeonato, disputado entre los clubes El Tanque y Deportivo Artigas. Este tipo de hechos de violencia resultan inadmisibles e intolerables dentro del fútbol. La agresión a un árbitro constituye un ataque directo a la autoridad del juego, a la integridad física de quienes ejercen la función arbitral y al normal desarrollo de las competencias.

Desde nuestras instituciones manifestamos nuestro total respaldo y solidaridad con los compañeros árbitros que han sido víctimas de agresiones durante esta primera fecha del campeonato, reafirmando que la función arbitral debe ejercerse en un marco de respeto, garantías y seguridad.

Asimismo, expresamos nuestra profunda preocupación por las condiciones de seguridad en los escenarios deportivos, entendiendo que la protección de todos los actores del espectáculo deportivo debe ser una prioridad para preservar el normal desarrollo de las competencias.

Ante la gravedad de los hechos acontecidos y en resguardo de la integridad de nuestros asociados, ASDAF informa a la opinión pública que no se contará con árbitros disponibles para la Divisional Primera B hasta el día lunes 16 de marzo, en señal de protesta y hasta tanto existan garantías reales y efectivas de seguridad para el normal desempeño de la función arbitral. El fútbol debe ser un ámbito de competencia, respeto y convivencia deportiva. La violencia no puede ni debe tener lugar dentro ni fuera del campo de juego.

ASDAF y ASA reiteran que la integridad y la dignidad del arbitraje no son negociables.

«Pagan justos por pecadores»

La actitud asumida por las asociaciones de jueces, impactó sin más trámite a nivel de los clubes que conforman la Divisional «B». Estaba cantado. La duda radicaba en saber que resolverían ASDAF y ASA, si una decisión como la descrita o caso contrario un alerta público sobre lo sucedido y que se tomara conciencia sobre la gravedad de situaciones como estas. Pero a través de sus líneas de comunicación, una buena mayoría de delegados de la Divisional «B», apuntaron en una misma dirección: «pagan justos por pecadores». La interpretación es una: que el peso de la ley debiera recaer en El Tanque y en el jugador, «porque la medida nos mete a todos en la misma bolsa. Empezamos a jugar en tiempo y forma y ya la primera piedra en el zapato». Más de un delegado dejó en claro el rechazo frontal a lo sucedido, «y nadie quiere que esto se repita, pero la medida parece extrema, sobre todo porque la B tiene sus tribunales para sancionar».

Razón de síntesis y razón de reyes

Fin de semana de mucho fútbol a lo largo y ancho del país. Se consagraron campeones de sus respectivas Confederaciones. No está demás pasarle revista a la síntesis. Si de la categoría de Mayores se trata, los que alcanzaron la consagración.

Durazno

Salto

Río Negro

Maldonado (foto)

—————

SUR

COLONIA 0

DURAZNO 1 (A. García)

*Global: 4-0 Durazno

Durazno alcanzó su estrella número 20 en el Sur, al igual que San José.

——————–

LITORAL NORTE

SALTO 1 (A. Custodio)

PAYSANDÚ 0

*Global: 1-0 Salto

Título número 15 para Salta en Litoral Norte. Es Tetracampeón

——————

LITORAL

RÍO NEGRO 3 (B. Osores, E. Cabral y H. Iglesias)

NUEVA PALMIRA 1 (M. Zubizarreta)

*Global: 4-2 Río Negro

Título número 25 de Río Negro en Litoral

——————-

ESTE

MALDONADO 2 (J. González e/c y M. Schiaffino

ZONA OESTE (Interior) 0

*Global: 2-1 Maldonado

Título 19 para Maldonado en el Este

——————

En JUVENILES se consagraron Federación de Colonia (Sur), Cerro Largo (Este), Salto (Litoral Norte) y Young (Litoral).

