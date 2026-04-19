 La «B» en estado de ebullición

Saladero: o lo desbancano la sigue bien campante

La Divisional «B» no da tregua. Tras un inicio de campeonato vertiginoso, la sexta etapa pone a prueba las aspiraciones de quienes pretenden el ascenso directo y de aquellos que luchan por no quedar relegados en la zona media. Con Saladero consolidado en la vanguardia, el fixture dominical propone duelos de estilos y necesidades urgentes.

DESDE EL LÍDER Y EL QUERER

Saladero vs San Eugenio se presenta como el choque de mayor magnetismo. El «albinegro», que ha mostrado solidez colectiva y una efectividad envidiable para sostener la punta, deberá ratificar su condición ante un San Eugenio que alterna luces y sombras, pero que históricamente es un rival rocoso y capaz de complicar a cualquier favorito.



DE REACCIÓN Y PERTENENCIA

En otros escenarios, la actividad no pierde voltaje:

Progreso vs El Tanque: Un duelo entre dos equipos que saben lo que es la exigencia de la divisional y buscan esa regularidad que los deposite en los puestos de vanguardia.

Deportivo Artigas vs Cerro: dos con fuerte arraigo que necesitan los tres puntos para no perder pisada en la tabla acumulada.

Sud América vs Tigre: un cruce donde la entrega física suele ser la tónica, con puntos vitales para salir de las posiciones incómodas.

Palomar vs : El «celeste» completa la actividad dominical enfrentando a un rival directo en su afán de escalar posiciones y alejarse de la zona de riesgo. Hindú está al acecho. Uno más en la pretensión

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EL CIERRE DEL MIÉRCOLES

La fecha no termina el domingo. El miércoles se producirá el complemento con el enfrentamiento entre Chaná y Dublín Central. Un partido con aroma a «final anticipada» por la jerarquía de ambos planteles, que servirá para terminar de diagramar el mapa de posiciones tras el trajín dominical. Por ahora en la punta manda Saladero. Los 12 puntos y el principio de una regularidad que no se discute.

Por toda la cancha

Divisional Primera “B”. 1ª División. Campeonato Salteño.

6° FECHA, 1° RUEDA.

Domingo 19 de abril

Campo de juego: H. RACEDO.

14:30 hrs. Progreso vs El Tanque. Árbitros: Ruben Ferreira, José de los Santos, Gimena Rodríguez.

16:45 hrs. Deportivo Artigas vs Cerro. Árbitros: Fernando López, Ricardo González, Cristian Massaroni. Parciales de Progreso y D. Artigas ingresan al sector oeste (principal), de El Tanque y Cerro al sector este. Campo de juego:DICKINSON. 14:30 hrs. Sud América vs Tigre. Árbitros: Andrés Píriz, Jonathan Guglielmone, Javier Godoy.

17 hrs. San Eugenio vs Saladero. Árbitros: Mauricio Revuelta, Jhon Asencio, Diego Artave.

Parciales de Sud América y Saladero ingresan a la tribuna España, de Tigre y San Eugenio ingresan a la Irazoqui.

NOTA: la parcialidad de Saladero debe retirarse primero luego de finalizado el encuentro.

Campo de juego: NACIONAL.

16 hrs. Palomar vs Hindú. Árbitros: Marcelo Izaguirre, Ivo Moreira, Juan Suárez.

Parciales de Palomar ingresan al sector oeste, de Hindú al sector este.

Miércoles 22 de abril

Campo de juego: Parque CARLOS AMBROSONI. 20 hrs. Chaná vs Dublín Central. Árbitros: Johan Ghelfi, César Loetti, Lorena Machiavello. Parciales de Chaná ingresan al sector oeste (principal), de D. Central al sector este.

En la Divisional «B» del Fútbol Sala: Quemante por donde se la mire

Se viene una etapa apasionante en la **Divisional B** del Fútbol Sala salteño. Estamos en una instancia donde los puntos empiezan a «quemar», especialmente al ser la 5ta fecha de la segunda rueda, donde la regularidad es la clave para aspirar al ascenso o posicionarse mejor en los Play-offs. Ayer sábado con los primeros partidos y hoy con el complemento. El domingo en gimnasio de Nacional será el escenario de una triple jornada que puede mover significativamente los puestos de vanguardia.

19:00 hs | BARRIO ARTIGAS vs. PALOMAR

Duelo de barrios y de mucha entrega. Barrio Artigas necesita los puntos para no perder pisada, mientras que Palomar siempre es un rival incómodo, con una defensa cerrada que apuesta mucho a las transiciones rápidas.

20:30 hs| CERRO vs. ALBIÓN

Un partido con mucha historia detrás. Cerro llega con la ambición de sumar de a tres para meterse en la conversación seria del campeonato. Albión, por su parte, es un equipo que sabe sufrir los partidos y suele cerrarlos muy bien.

22:00 hs | BARCELONA vs. JUVENTUS

El «plato fuerte» para cerrar la fecha. Barcelona y Juventus suelen brindar espectáculos de alto goleo. La jerarquía individual de los jugadores de Juventus se medirá ante el orden táctico que intenta imponer siempre el conjunto azulgrana. ¡Ideal para quedarse hasta tarde!

Con el Consejo Único Juvenil

CUJ SUB. 14. 2° FECHA. PRIMERA RUEDA.

Domingo 19 de abril

PARQUE POZZI.

10 hrs. S. Uruguay – Chaná. Árbitros: Gimena Rodríguez, José de los Santos, Fernando López.

Lunes 20 de abril

ARSENAL.

20:30 hrs. F. Carril – Progreso. Árbitros: Johan Ghelfi, Marcos Reboiras, Lorena Machiavello.

GLADIADOR.

20 hrs. Gladiador – Nacional. Árbitros: César Loetti, Juan Suárez, Andreina Amaro.

R. ARAUJO.

20:45 hrs. Ceibal – Arsenal. Árbitros: Mauricio Revuelta, Jonathan Guglielmone, Cristian Massaroni.

Martes 21 de abril

PEÑAROL.

20 hrs. Peñarol – Universitario. Árbitros: Jhon Asencio, Javier Godoy, Stephanie Cardozo.

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