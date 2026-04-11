La Asociación de Parkinson de Salto crece y promueve la concientización en el Día Mundial de la enfermedad

En el marco del Día Mundial del Parkinson, que se conmemora cada 11 de abril, integrantes de la Asociación de Parkinson de Salto visitaron la redacción de Diario El Pueblo para compartir el trabajo que vienen desarrollando y las actividades previstas para visibilizar la enfermedad y acompañar a quienes la padecen.

La presidenta de la institución, María Elena Terra, explicó que la organización es relativamente reciente, pero que en poco tiempo ha logrado consolidarse como un espacio de contención y encuentro para pacientes y familiares.

“La asociación se fundó el 30 de agosto del año pasado. Somos una asociación sin fines de lucro y actualmente funcionamos como filial de la Asociación de Parkinson de Rocha”, señaló.

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A pesar de su corta trayectoria, la organización ha tenido un crecimiento sostenido. Actualmente participan entre 25 y 30 personas, entre pacientes y familiares, ya que el enfoque del grupo es trabajar de manera conjunta con el entorno cercano de quienes conviven con la enfermedad.

“En la asociación no solo participan personas con Parkinson. También se trabaja mucho con la familia, porque el acompañamiento es fundamental”, explicó Terra.

Entre las principales actividades que se desarrollan se encuentran talleres orientados a mejorar la calidad de vida de los pacientes. En ese sentido, la presidenta detalló que actualmente cuentan con espacios de psicomotricidad, apoyo psicológico y manualidades.

“La idea es seguir agregando otros tipos de talleres con el tiempo. En este corto período la asociación ha crecido muchísimo, más de lo que esperábamos, y vamos logrando paso a paso lo que nos proponemos”, afirmó.

Uno de los desafíos que enfrentan es la falta de un espacio propio para desarrollar sus actividades. En los primeros meses, los talleres se realizaban en el salón de AUTE, que era cedido para ese fin. Actualmente, las actividades se llevan adelante en el salón de deportes de la Intendencia de Salto.

“Eso nos ha ayudado mucho, pero tener un lugar físico propio sería muy importante para poder organizarnos mejor”, indicó.

En algunas ocasiones también han realizado actividades al aire libre, especialmente en el Parque Benito Solari, una experiencia que resultó muy positiva para los participantes.

“Los talleres al aire libre fueron de las cosas que más les gustaron. Estar en contacto con la naturaleza, compartir y moverse en otro ambiente fue muy beneficioso”, agregó.

Por su parte, el tesorero de la institución, Julio César Irache, destacó el apoyo de la comunidad y explicó que el funcionamiento de la asociación depende en gran medida de la colaboración de socios y vecinos.

Uno de los principales objetivos de la organización es obtener la personería jurídica, un paso que consideran clave para consolidar el trabajo institucional.

“Con la personería jurídica se pueden lograr muchas cosas: acceder a apoyos, solicitar recursos o generar más actividades. En este momento estamos abocados a reunir el dinero necesario para poder tramitarla”, señaló.

Irache remarcó además que todo el trabajo se realiza de forma voluntaria y con mucho esfuerzo.

“Hoy en día todas las instituciones funcionan a pulmón. Pero estamos trabajando con muchas ganas y tratando de seguir creciendo”, afirmó.

DÍA MUNDIAL

Como parte de las actividades de concientización, la asociación organizará una jornada abierta a la comunidad el sábado 11 de abril a las 17 horas en plaza de los Treinta y Tres Orientales.

La propuesta incluirá una feria de emprendedores con unos 50 puestos, presentaciones artísticas y espectáculos de danza y hip hop. También se espera la participación de profesionales de la salud vinculados al tratamiento de la enfermedad.

Entre ellos, los neurólogos Luis Rodríguez y Luis Benelli, quienes han acompañado a la asociación en diferentes instancias de información y asesoramiento.

“El objetivo es concientizar a la población y también dar a conocer la asociación. Todavía hay personas que no saben que existimos o que no se animan a acercarse”, explicó Terra.

Irache, en tanto, destacó la importancia de generar espacios de encuentro para quienes atraviesan la enfermedad.

“Muchas veces las personas se quedan en sus casas por vergüenza o miedo, y la idea es que sepan que no están solas. En la asociación pueden compartir experiencias, conversar y apoyarse entre todos”, expresó.

Finalmente, ambos integrantes hicieron un llamado a la comunidad a participar de las actividades y a acompañar el trabajo de la organización.

“El Parkinson es una enfermedad compleja, pero con apoyo, voluntad y compañía se puede sobrellevar”

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