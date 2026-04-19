LA AMARGA DECEPCIÓN

El empate en Maldonado, implicó la pérdida de la ilusión. Fue 1 a 1. Los fernandinos son dueños de la copa. Salto se volvió de capa caída.

La derrota en el Dickinson, resultó factor clave en los posterior. Empate de ayer en el estadio de San Carlos y la condena salteña. Tres expulsiones en los dos partidos. Un gol en 180 minutos. Salto es el vice campeón del Interior. La opción de la cuarta corona, se perdió en la nueva historia.

Sub 18: la misión de sentenciar

El turno llegó para la selección salteña Sub 18. Desde las 18 horas de este domingo en el Parque Luis Koster de Mercedes, el juego de vuelta ante Soriano. Después del 2 a 0 en el Dickinson, el viento a favor se plantea. La verdad: una chance inmejorable para ser Campeón del Interior de la categoría. La regularidad ganadora de Salto, como sostén de una ilusión sin bloqueos. El equilibrio táctico y emocional del equipo en manos de Wilson Cardozo, para que la copa llegue para estos lares.

Ceibal en casa; apuesta por el desquite

El domingo pasado el partido se jugó en cancha de Nacional y el local se impuso 3 a 2. Hoy, desde las 16.30′, la hora del segundo partido. Será un partido amistoso otra vez, pero válido a la cuenta de los dos. Calibrar para ir definiendo, desde los técnicos Miguel Ángel Márquez y Pablo Martín Barreto. La La entrada única tendrá un valor de 150 pesos. Hoy, con partidos que se suman a la nueva fecha del Torneo Apertura: Cerro vs Torque (10 hs); Danubio vs Dep. Maldonado (16 hs) y Liverpool vs Nacional (19.30′).

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/8qfh