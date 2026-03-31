Juventud impulsa actividades recreativas para toda la comunidad

La Oficina de Juventud organiza actividades gratuitas y descentralizadas en Semana de Turismo, con propuestas para jóvenes y familias.

En el marco de una nueva Semana de Turismo, la Intendencia de Salto, a través de la Oficina de la Juventud, presenta una nutrida agenda de actividades pensadas para el disfrute de toda la comunidad. Para conocer en profundidad esta propuesta, dialogamos con Lucía Molinari, coordinadora del área, quien destacó el fuerte trabajo de planificación que hay detrás de cada iniciativa y el objetivo claro de generar espacios recreativos accesibles, inclusivos y descentralizados.

Con un enfoque que trasciende lo estrictamente juvenil, la propuesta busca integrar a las familias, ofreciendo actividades variadas y gratuitas en distintos puntos del departamento. Desde talleres de cometas en el Parque Solari hasta paseos en lancha, concursos de bandas de rock, jornadas recreativas en Termas del Daymán y una innovadora búsqueda del tesoro en el Parque Harriague, la agenda combina entretenimiento, participación y encuentro comunitario. La elección de los espacios no es casual: responde a la intención de acercar las actividades a diferentes zonas de la ciudad, facilitando el acceso a quienes no siempre pueden trasladarse al centro.

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Molinari subrayó además la importancia del trabajo articulado entre distintas áreas de la Intendencia, así como el apoyo de comercios y organizaciones que hacen posible la realización de estas propuestas. Detrás de cada evento hay semanas de planificación, coordinación y logística, sumado al desafío constante que implica depender de factores como el clima, lo que obliga a pensar alternativas y planes de contingencia.

La iniciativa no solo apunta al entretenimiento durante la Semana de Turismo, sino también a sentar las bases para futuras actividades a lo largo del año, consolidando espacios de participación para los jóvenes y la comunidad en general. En ese sentido, algunas propuestas, como la búsqueda del tesoro, surgen como experiencias piloto con proyección de crecimiento, mientras que otras ya se perfilan como parte de una agenda más amplia de cara al Mes de la Juventud.

De esta manera, la Intendencia de Salto reafirma su compromiso con la generación de espacios de encuentro, recreación y convivencia, apostando a fortalecer el tejido social y brindar oportunidades para que los ciudadanos disfruten, se integren y se apropien de los espacios públicos del departamento.

Todas las actividades que se vienen para esta Semana de Turismo:

«Muy variadas, sí. La verdad que sí, muy variadas. Tenemos pronóstico de buen tiempo, cosa que nos alienta mucho, así que sin duda se van a poder realizar todas las actividades pensadas para todo público, más allá de que nuestra oficina es exclusivamente de atención a jóvenes, pero la idea justamente es hacer actividades donde pueda involucrarse la familia en general.»

Empieza el lunes 30 con taller de cometas:

«Exactamente. Las actividades que son organizadas exclusivamente desde la Oficina de la Juventud, esto lo quiero aclarar, que hay muchas actividades programadas tanto en Termas del Arapey, Termas del Daymán, como justamente la llegada de la Vuelta Ciclista, pero las actividades que son exclusivamente organizadas desde nuestra oficina arrancan, sí, como tú lo mencionaste, este lunes con un taller de confección y remonte de cometas.»

Eso va a ser en el Parque Solari. ¿Por qué el Parque Solari? ¿Por qué el lugar?

«Porque nosotros en realidad teníamos varios lugares en vista, pero quisimos abarcar distintas zonas de Salto, no centrar todo ni en el Espacio Puerto ni en lugares determinados, sino poder ampliar para que la gente que le dificulta un poco más llegar al centro pueda tener acceso también a ese tipo de actividades.»

¿A qué actividad pasamos?

«Después tenemos el martes, vamos a hacer paseos en lancha. Esto está bueno aclarar que van a ser todas actividades sin costo. Pensadas exclusivamente el paseo en lancha sí en jóvenes de 14 a 29 años, de 14 en adelante. Obviamente que si hay alguna otra persona que se quiere sumar, encantada de la vida. Eso va a ser el martes. El miércoles en la nochecita tenemos la primera ronda del concurso de bandas de rock juveniles. En realidad tuvimos doce bandas inscriptas, la primera ronda va a estar compuesta por seis bandas, de las cuales dos van a ser las que pasan a la final, y vamos a hacer el cierre con una banda exclusiva que la invitamos, que es Pecho e Fierro, que promete gran espectáculo también, así que bastante movidito lo que va a ser el día miércoles. El viernes vamos a estar realizando actividades recreativas en Termas del Daymán y el sábado vamos a hacer la búsqueda del tesoro en Parque Harriague.»

Lindo lo que es la búsqueda del tesoro porque fomenta a que la familia se una y también la diversión:

«La idea un poco en un principio era hacerlo un poco más grande, pero por un tema hasta de seguridad, que se puedan mover solamente adentro del parque, justamente quisimos centrarlo todo en el parque. La idea es que ese proyecto o esa idea vaya avanzando, que este año va a ser así, el año que viene pensamos extenderlo un poco más. La idea es un poco eso, de que todas las familias se puedan divertir. Vuelvo a repetir, si bien está orientado hacia los jóvenes, que pueda ir la familia. Va a haber inflables, va a haber puestos de hidratación, la idea es pasar un rato en actividad y con la familia.»

¿Tienen que inscribirse para participar?

«Es previa inscripción por un tema de, como son todas actividades sin costo, obviamente el tema de las cometas, necesitamos saber los materiales que vamos a necesitar, entonces es con cupo las actividades y sí pedimos que se inscriban previamente por un tema de organización.»

¿El objetivo de estas actividades cuál sería?

«Es poder traer actividades recreativas en lo que es la Semana de Turismo, que muchos jóvenes o la gran mayoría no tiene clase, los que trabajan algunos se toman algunos días de licencia también, la idea es que se pueda disfrutar de lo que es nuestro departamento.»

¿Estas actividades piensan seguir realizándolas en el transcurso del año?

«Sin duda que sí. Ahora, como te decía, la búsqueda del tesoro es algo que estamos lanzando como primera experiencia, como un poco un plan piloto, pero la idea es ir aumentándolo y repetir estas actividades de cara a lo que se va a venir para la organización del mes de la juventud.»

«La búsqueda del tesoro va a tener premios, el premio mayor va a consistir en un monopatín eléctrico, pero en cada pista va a haber un premio. Hay muchas casas comerciales que nos están apoyando, que están colaborando, promete ser de mucha diversión.»

Qué satisfacción la bicicleteada nocturna, que fue un éxito y ver tanta gente que participó:

«Sí, la verdad que sí. Sinceramente teníamos un poco de miedo porque cuando uno planifica las actividades hay mucho trabajo atrás. A veces parece que no, por ahí la gente puede decir que la búsqueda del tesoro es un bolazo, y ustedes no se imaginan el trabajo que hay atrás, de semanas y semanas de pensar, de armar, de desarmar, de la fecha, del tiempo. Jugamos muchísimo con el tiempo, que eso es lo más peligroso, porque al tratarse de actividades al aire libre siempre hay que tener un plan B, o si no se hace tal día que se haga tal otro. Hay realmente un trabajo muy grande. Quizás en mi caso, como soy la coordinadora del área, soy la que estoy un poco más expuesta en los medios de prensa y demás, pero hay mucha gente trabajando atrás, otras áreas de la intendencia también están colaborando desinteresadamente para que las actividades puedan salir. Es un trabajo en conjunto y de muchas semanas, de muchas horas de dedicación, de buscar qué es lo mejor, qué premios podemos dar, hasta eso, e ir averiguando los premios que nos sirven para que nos salga lo menos costoso posible. Es realmente un trabajo, y siempre está el miedo del tema del tiempo, que si llega a llover, que se cancela. En el caso de las bandas de rock, esta banda viene exclusivamente de Montevideo, con todo lo que implica la logística de venir, entonces también decís: ¿y si llega a llover?, tenemos que tener un plan B de otro lugar. Bueno, muchísimos detalles que uno no los puede hacer solo y hay un equipo atrás que está respaldando, que está trabajando, y las demás áreas de la Intendencia también.»

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