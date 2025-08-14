Junto a integrantes de su equipo y legisladores: Intendente Albisu recibió a la Ministra de Transporte y Obras Públicas en Salto

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, junto a su equipo, visitó este jueves la ciudad de Salto y mantuvo una reunión de trabajo con el intendente Dr. Carlos Albisu, integrantes de su equipo de Gobierno y los diputados por Salto.
Durante el encuentro se abordaron proyectos estratégicos para el departamento, incluyendo obras de infraestructura vial, desarrollo urbano y recuperación de predios de AFE. También se analizaron propuestas culturales y mejoras en la conectividad regional.
Entre los temas destacados se mencionaron la doble vía entre La Gaviota y Termas del Daymán, la conexión de la Ruta 4 con la Ruta 3 a través del Buey Negro para reducir significativamente los tiempos de viaje, la mejora de tramos de caminería rural de alto valor productivo y la búsqueda de soluciones para el acceso a la ciudad por la Av. Carlos Reyles, priorizando la seguridad vial.
Albisu valoró la presencia de la ministra y su equipo, señalando que “se llevaron muchos apuntes y proyectos planteados por la Intendencia. Estuvieron presentes los tres diputados por Salto —Álvaro Lima, Pablo Constenla y Horacio de Brum— acompañando con temas puntuales, como las preocupaciones por la Ruta 31. Es muy importante trabajar en conjunto para concretar obras que beneficien al departamento”.
Por su parte, Etcheverry destacó el clima de cooperación alcanzado, afirmando que “fue una reunión muy buena, con el gobierno departamental y legisladores de todos los partidos. Compartimos prioridades, propuestas e iniciativas, con la voluntad de construir acuerdos. Nuestro objetivo es, en este nuevo plan quinquenal, dar respuestas a necesidades importantes para Salto, no solo en su desarrollo económico, sino también en mejorar la conectividad interna y con otras zonas del país”.
La visita reafirma el compromiso de coordinación entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental y los legisladores para impulsar proyectos que fortalezcan la infraestructura y el desarrollo de Salto.