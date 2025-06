Junta Electoral de Salto realizará un total de 249 proclamaciones

- espacio publicitario -

Carlos Albisu será proclamado esta noche como Intendente electo

A partir de las 20 horas y solo con invitación, por una cuestión de aforo del Teatro Larrañaga, se podrá participar del evento al que ha convocado la Junta Electoral de Salto para realizar un total de 249 proclamaciones de autoridades departamentales electas en la pasada elección del 11 de mayo. Es así que entre el Intendente que resultó electo más sus 4 suplentes, 124 Ediles entre titulares y suplentes de la Junta Departamentales de Salto, más 20 miembros de cada uno de los Municipios (entre Alcaldes y Concejales), que suman un total de 120 autoridades municipales, es que se totalizan las 249 proclamaciones que se realizarán esta noche.

Como explica a EL PUEBLO Verónica Malinowsky, Presidente de la Junta Electoral de Salto, nuestro departamento es uno de los pocos que realiza este tipo de eventos en todo el país, lo que tendrá mayor significado al encontrarse dentro del marco de los festejos de los 40 años de Democracia ininterrumpida en Uruguay.

- espacio publicitario -

– ¿Qué significado le asigna al evento de proclamaciones que se estará llevando a cabo?

– Para nosotros es una instancia muy importante para la democracia, porque fíjate que mañana (hoy) se van a estar proclamando las autoridades a nivel municipal y departamental, en este caso, del departamento de Salto que fueron electas el pasado 11 de mayo.

- espacio publicitario -

– Expliquemos cuál es el significado formal del acto de proclamación.

– Lo que hacemos al proclamar es cuando la Junta Electoral se reúne y en base a los resultados que se obtuvieron en las elecciones, en este caso tuvimos dos partidos políticos, dos lemas partidarios que participaron en esta elección que fueron el Frente Amplio y la Coalición Republicana. Entonces, allí lo que se hace es la adjudicación de cargos para cada uno de los partidos primero, después dentro de los partidos por sublema en el caso de la Junta Departamental y en el caso de los Consejos Municipales, y después dentro de cada sublema por cada hoja de votación, allí se definen los cargos de Ediles en el caso de la elección departamental, y los cargos de concejales en el caso de la elección municipal. También se define el Intendente, que obviamente es el candidato del partido más votado, y en el caso de los Municipios, el Alcalde será el Concejal más votado de la hoja de votación del lema más votado. Allí es que se hace la proclamación primero en base a las hojas de votación y después se va a las personas, a individualmente a los nombres de las personas que participaron en la elección.

– Bien, para pasar en limpio, ¿estamos hablando de 124 Ediles titulares y suplentes…?

– Así es, 124 ediles titulares y suplentes más los concejales y alcaldes y el intendente, suman un total de 249 personas que van a ser proclamadas en el acto de proclamación mañana (hoy). El acta de proclamación se elaboró primero como proyecto de acta de proclamación por parte de la Junta Electoral, fue elevado a la Corte Electoral y homologado por la Corte Electoral. Ya está aprobado el acta de proclamación y lo que se hará en este acto es la lectura y proclamación de los ciudadanos que fueron electos el 11 de mayo.

– Este acto de proclamación, ¿se hace por única vez?

– El acto de proclamación se hace por única vez cada cinco años acá en Salto. Un detalle no menor, es que no todos los departamentos hacen este acto de proclamación o sea, elaboran el acta, le elevan a la Corte y hay departamentos que hacemos actos y hay otros que no. Nosotros entendemos que es una actividad importante para la ciudadanía y para la democracia, entonces por eso es que realizamos este acto.

– Preguntaba porque luego con el tiempo suelen presentarse renuncias en la Junta Departamental, ¿qué se hace en esos casos?

– En esos casos se hacen proclamaciones complementarias.

– ¿Quiénes pueden participar del evento en el Teatro Larrañaga?

– El teatro tiene un aforo limitado, eso no permite la posibilidad de que toda la ciudadanía pueda participar. Es por eso que para poder participar de esta actividad se entrega una invitación para cada persona que sea proclamada, quien así podrá llevar a un invitado, es lo que nos permite el espacio que da el teatro por el aforo. A esto se suman como invitados obviamente las autoridades del departamento y las autoridades partidarias para que puedan participar de esta destacada actividad llena de democracia.

– La última palabra es suya.

– Simplemente para resaltar nuevamente a este evento como un acto que se hace cada cinco años, donde se proclaman a quienes fueron electos por la ciudadanía en el acto electoral, algo que tiene una importancia por demás relevante para nosotros en esta oportunidad porque se van a estar conmemorando los 40 años de la recuperación democrática en nuestro país, o sea que estaremos realizando un acto de proclamación aquí en nuestro departamento en el marco de estos 40 años de vida institucional y democrática de manera ininterrumpida.