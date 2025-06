Junta dio venia a Intendencia para dar explotación a privados de Hotel Municipal de Termas del Arapey

- espacio publicitario -

Anoche se realizó la última sesión ordinaria de esta Legislatura, donde entre otros temas, el más sobresaliente y del que ha venido informando en varias ediciones EL PUEBLO, se procedió a aprobar el proyecto de Decreto por el que se concede “la anuencia legalmente prevista a la Intendencia de Salto, para adjudicar en modalidad de Contratación Directa por excepción de conformidad al artículo 33 Literal D numeral 2 del TOCAF, ad referéndum del Tribunal del Cuentas, la explotación del Hotel Municipal de Termas del Arapey y construcción de un Parque Acuático a la Empresa HILMAY S.A.”.

LA DISCREPANCIA

La discusión sobre este proyecto dio inicio a las 21.28 horas terminando a las 22.15 horas con la proclamación del voto afirmativo de 28 Ediles. Solo el Edil Gabriel Scabino votó en contra y fundamentó su posición sosteniendo que se trata “capaz que de uno de los temas más importantes de este periodo, porque se va a pasar a votar la privatización o concesión, como le gusta decir a algunos, del Hotel Municipal de Arapey por 25 años mejor dicho”.

Acto seguido historió el trabajo de la Comisión Integrada de Legislación y Reglamento con Turismo. “La primera sesión fue el 6 de mayo, cuando se hace la elección del presidente, el secretario, el régimen de trabajo de la Comisión. La segunda sesión fue convocada para el 20 de mayo, la cual no sesiona por falta de quorum. La tercera y última sesión de la Comisión fue el pasado martes 3 de junio, donde 12 de los 14 ediles votan para que pase este proyecto al plenario. La compañera Presidente Mayra Moreira y yo no acompañamos el proyecto, porque entendemos que hay cosas que no están claras”.

“La sesión del martes 3, que fue la última sesión de la Integrada, y la primera que se reunió para analizar el tema, arrancó 19.30, terminó a la hora 20, con un cuarto intermedio en el medio de 10 minutos convocado por el Partido Nacional. Por lo tanto, se dedicó al estudio de este proyecto 20 minutos. Estamos hablando que se dedicó menos de un minuto por año que se da la concesión, porque son 25 años. A mí la verdad es que me quedan muchas dudas”.

“En la licitación, la cual se declaró desierta porque no aparecieron interesados, por eso estamos tratando la adjudicación. La propuesta para la adjudicación aparece menos de dos meses después de que se declaró desierta. Puede haber casualidades, puede haber”.

“En la adjudicación, el inversor solicita 120 metros cúbicos del pozo número 1, y 200 metros cúbicos por día del pozo número 2. También en este proyecto que se empieza a votar ahora, se solicita como condición el volumen de agua termal a 36 grados en la boca de salida del caño, que carezco de información suficiente, capaz que alguno acá me pueda aclarar, para saber si las termas están en capacidad de cumplir con este requerimiento sin poner en riesgo el funcionamiento normal de las piscinas y otras atracciones que tiene el complejo termal. Por eso propuse invitar a alguien con conocimientos técnicos que nos pueda informar sobre este punto para tener una idea del volumen de agua, porque ese no es el número, no se entiende mucho a qué se refiere”.

“Hay varias cosas que no coinciden de la adjudicación con la licitación, por lo cual sería importante una instancia con la parte jurídica de la intendencia, que los podemos invitar a la Comisión también, y por qué no invitar a la Facultad de Derecho y a la Universidad para que también nos oriente sobre este tema. En la propuesta no hay obligación, ni mucho menos garantía, que se construya el tal mentado parque acuático, en tal caso se peticiona que en un plazo de 10 años se pueda realizar dicha obra, siempre y cuando, como requisito, que la Intendencia asegure un caudal de 200 metros cúbicos diarios de agua”.

“Por otro lado está el tema económico de la propuesta, que no era un tema menor, esto no se discutió en la Comisión, no se habló. La propuesta es que a partir de los 10 años, el inversor comenzaría a pagar un canon anual de 1.000 unidades reajustables (UR) por año. Al valor de la UR de hoy, estamos hablando que el inversor pagaría más o menos alrededor de lo que serían más o menos $150 mensuales. Está claro que también está la inversión inicial, en reformas y demás, que implica 1.800.000 y algo de dólares”.

“Otro de los aspectos que se hace mención, que lo hemos escuchado públicamente en todos lados, es que el hotel municipal da pérdida. Hasta el momento, por lo menos en la comisión, no tuvimos oportunidad de saber en qué rubro da pérdida. No lo tenemos claro, no hay un informe económico”.

“Por eso” y otros temas que planteó en sala, mocionó “que este proyecto vuelva a la Comisión Integrada para hacer un estudio serio y profundo”, pidió finalmente Scabino, quien terminó siendo el único Edil que votó a favor de dicha moción.

POR LA POSITIVA

Quien le respondió en primera instancia fue el Edil Enzo Molina, recordando que “la figura jurídica que se utiliza en este caso no es la privatización, que no existe como tal, sino la contratación directa al amparo de las leyes y la Constitución vigente en un Estado republicano como es el Estado uruguayo”.

“Yo me pregunto si el señor Edil no estudió antes de las comisiones, ¿no recibió la propuesta de decreto? El Edil ¿no tuvo acceso al pliego licitatorio que está colgado en la página de la Intendencia para estudiarlo? Porque siembra un manto de duda. Acá se nos mete todo para adentro, todos los que estamos en la comisión integrada, como poniendo en tela de juicio nuestro trabajo, nuestra seriedad, nuestra responsabilidad”.

“¿Acaso no conoce la realidad de Termas del Arapey? Lo único que funciona en Termas del Arapey son los emprendimientos privados, porque la Intendencia está literalmente fundida. No tiene plata para invertir en Termas del Arapey, y no lo ha hecho en todos estos años”.

“¿Y la gente de la zona? ¿Y la gente de Termas del Arapey? ¿No estamos pensando que vamos a trancar algo que va a dar trabajo? ¿Que va a revitalizar la zona? ¿Que va a levantar las termas? No entiendo. Lo que sí me niego es a permitir que las rencillas políticas internas pongan de rehén a la gente. Y al final del día, esta inversión, que no deja de ser de los salteños, sino al contrario, dentro de 25 años, que no pasa nada porque acá hemos dado comodato que nadie nunca dijo que se privatizaba, dentro de 25 años, que pasan volando, seguramente tengamos un hotel que valga mucho más de lo que vale actualmente y que está abandonado”, concluyó Molina.