Junta Departamental decidirá sobre concesión de Hotel Municipal de Termas del Arapey

Este martes a la noche sesionó en el seno de la Junta Departamental la comisión integrada de Legislación y Reglamento con Turismo a los efectos de estudiar el proyecto de venia a la Intendencia de Salto para realizar una “contratación directa” con la empresa Oderlux S.A. que se haría cargo de gestionar por 25 años el Hotel Municipal en Termas del Arapey.

Por 12 votos en 14 Ediles presentes de ambas comisiones, se tomó la decisión de pasar este proyecto a discusión y toma de decisión del plenario del legislativo que se estará reuniendo este jueves a la noche. Por información que maneja EL PUEBLO, los dos Ediles que votaron en contra son Mayra Moreira y Gabriel Scabino del Frente Amplio; por otro lado, Ediles colorados que votaron afirmativamente el pasaje al plenario, adelantaron a EL PUEBLO que votarán en sala en contra del proyecto, por lo que terminarían definiendo los Ediles del Partido Nacional, quien en palabras del Edil nacionalista Enzo Molina, que brindó declaraciones este miércoles a la mañana en radio Arapey, dijo que se tomó la decisión como bancada de acompañar favorablemente el proyecto. Esto da a entender que los votos que se requieren para aprobar el mismo estarían y por tanto, sería aprobada la concesión a inversores privados del Hotel Municipal de Termas del Arapey.

DECLARACIONES DE MOLINA

El Edil Molina en declaraciones a radio Arapey este miércoles a la mañana, sostuvo que la comisión integrada de Legislación y Reglamento con Turismo tomó la decisión por “12 de 14 miembros que integran la comisión” el pasaje al plenario de la Junta la decisión sobre la propuesta del Ejecutivo, siendo “Mayra Moreira y Gabriel Scabino quienes votaron en contra”, ambos Ediles del Frente Amplio.

Molina fue consultado por la posición que llevaría el Partido Nacional este jueves a la noche a la sesión de la Junta sobre este proyecto, aseverando que votarán afirmativamente. “En realidad es un tema de bancada, no es tema de Edil”, así que “vamos a acompañar. Estuvimos estudiando el proyecto y el pliego licitatorio, fuimos con dudas, fuimos con algunos planteamientos. De todos los que estaban presentes en la comisión, fui yo el que hablé sobre la regulación del agua que se le va a dar al hotel, fueron condiciones sobre cláusulas gatillos y también sobre la construcción del parque acuático que va a hacer la empresa, que va a invertir 1.815.000 dólares en 10 años. Las dudas fueron despejadas porque se incorporó en el proyecto de Decreto el artículo 33 literal D numeral 2 del TOCAF que refiere a que las condiciones de contratación tienen que ser idénticas a las condiciones establecidas en el pliego licitatorio. Entonces, si nos remitimos a que obviamente esto es una venia, nosotros no ponemos condiciones, lo único que hacemos es autorizar o no autorizar, después el Ejecutivo departamental cuando vaya a hacer la contratación directa, en las condiciones de la misma se tienen que agregar todas las cláusulas que están en el pliego, si no se agrega, se aparta de la norma”.

– ¿O sea que sería una aprobación ad referendum a que la Intendencia cuando firme el contrato con la empresa privada incluya todo lo que establece el pliego licitatorio?

– Es lo que refiere el TOCAF, lo cual nos da una tranquilidad a todos los que estábamos. Porque uno de los argumentos de dos integrantes de la comisión, fue que el Ejecutivo departamental no habría enviado el pliego licitatorio porque de la comisión se lo pedimos. Recordemos que el martes 20, cuando fuimos, ya habían pasado las elecciones y no hubo quórum, fuimos solamente Amalio Silva, Pablo Williams, Marcela Da Col y yo. Nosotros queríamos saber lo que contenía el pliego licitatorio, que estaba colgado en la página de la Intendencia, o sea, algunos hicimos los deberes y otros no lo hicieron. Fuimos con el pliego estudiado, fuimos sobre todo con el tema del agua, que es lo que más nos preocupaba, que lo sigue regulando la Intendencia, no es que le damos la regulación del agua al privado. Después, del tema filosófico e ideológico, si entregar el hotel o no entregarlo, ya les había adelantado que para el gobierno de Albisu no hay otra salida para la situación de termas de Arapey.

– También dijo que quería tener reuniones con los empresarios y con el Ejecutivo para que le sacaran las dudas.

– Las dudas quedaron despejadas cuando estudiamos el pliego licitatorio, las condiciones están más que claras.

– ¿O sea que mañana (jueves) no va a haber mucho debate, se aprobará directamente?

– Algún debate va a ocurrir, porque en realidad entendemos que el tema de Arapey llega tarde, eso respecto a lo que es el contexto en donde llega esto.

– Con los Ediles que hablé del Partido Nacional, entre ellos estabas tú, dijeron que preferían que esto lo resolviera la próxima Junta Departamental para poder estudiarlo con más tiempo.

– Estuvimos reunidos hablando y estudiando este tema, y realmente me parece que por lo menos la conclusión final a la que llegamos con el agregado de este artículo que ya estaba en el otro proyecto, porque hubo una modificación en el proyecto, hubo una corrección en cuanto al artículo del TOCAF, me parece que ya todas las dudas quedaron despejadas.