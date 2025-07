Junta Departamental aprobó pedido de ampliación en la línea de crédito con el BROU

Este jueves sesionó la Junta Departamental donde aprobó por unanimidad la solicitud del Ejecutivo Departamental de conseguir una “ampliación en la línea de crédito” con el Banco República. En materia de los considerandos, se explica “que la financiación solicitada permitirá a la Intendencia hacer uso de las facilidades financieras establecidas en la ley. En especial el ‘duodécimo’, (que) es una fuente que viene siendo utilizada desde hace varios años, pero que es necesario ajustar en el monto, atento a que el mismo varía año a año. Así, por ejemplo, la autorización para tomar préstamos con destino a obras públicas contratadas y en ejecución dotará de oxígeno financiero para el debido cumplimiento de los fines de la Administración”.

Previamente al tratamiento del tema mencionado, hubo una instancia donde fueron recibidos invitados especiales en el marco del Día Nacional para la Prevención del Suicidio para hablar de este flagelo de nuestra sociedad.

También fue declarado de interés departamental la XVIII edición del Salón del Vino Fino de Salto organizado por el Rotary Club Salto Noreste, evento que nuclea “a más de 20 bodegas nacionales de primer nivel, provenientes de los departamentos de Salto, Paysandú, Colonia, Canelones, Maldonado y Montevideo y más de 600 asistentes de diferentes puntos del país, así como de la República Argentina y del sur de Brasil”. Además, “esta iniciativa constituye la principal fuente de financiación del Programa de Becas del Rotary Club de Salto Noreste, dirigido a estudiantes del medio rural y localidades del interior del departamento de Paysandú y Artigas, permitiéndoles acceder a estudios terciarios en nuestra ciudad”.

- Advertisement -

HABLEMOS DE SUICIDIO

A instancias de la Edila Lucía Minutti, se realizó en régimen de comisión general, una instancia que fue llamada “Hablemos de la problemática del Suicidio”, donde asistieron e hicieron uso de la palabra Gabriela González, Directora del Hospital Regional Salto, Luis Rodríguez, Director Departamental de Salud Pública, Roberto Varela, Director de la RAP, representantes de la Policía Comunitaria, Irene Iriñíz, Psicóloga, Mesa sobre Salud Mental de ANEP, Carlos Silva, Director de Salud de la Intendencia de Salto, Ramón Soto, médico rural, Karina Moreira, Psicóloga.

LÍNEA DE CRÉDITO CON EL BROU

Quien explicó la solicitud del Ejecutivo respecto al pedido de ampliación de la línea de crédito con el BROU, que terminó siendo aprobada por unanimidad, fue el Edil oficialista Facundo Marziotte.

“Lo que vamos a votar hoy –comenzó explicando Marziotte en parte de su alocución- es esta solicitud de ampliación de la línea de crédito que nos enteramos hace dos días. Porque lo que hay que decir es que hay mucha desinformación en la calle, se ha intentado poner mucha desinformación. Por suerte, el gobierno departamental hoy (jueves) en la mañana dio una conferencia de prensa explicando la situación y el porqué de la solicitud. Es importante decir que lo estamos votando hoy porque en realidad se debió haber cancelado el 30 de junio y no se hizo. La necesidad de estar votándolo hoy en esta Junta Departamental para poder continuar con ese crédito es producto de que no se cumplió con lo que se había tenido y logrado a través de esta misma Junta Departamental”.

“¿Por qué se precisan 16 votos? ¿Por qué se precisa la mayoría simple o absoluta? Porque no debe pasar el periodo de gobierno la cancelación de esta línea de crédito. Eso fue lo que pasó al final, pasó el periodo de gobierno. Lo votamos hasta el 30 de junio y el 30 de junio no estaba la plata. Entonces el Banco República hoy lo que hace es ir a la garantía, que es ni más ni menos que el 214, que es esa partida tan importante que viene todos los meses para la Intendencia Salto. Entonces, por supuesto, arranca el gobierno, se encuentra con esto y se pone compleja la situación”.

“Pero además demuestra algo, que nosotros lo dijimos antes, que parece que teníamos razón. La situación económica y financiera de la Intendencia no era buena. Y se notó, porque si no se hubiese pagado el 30 de junio, como debería haberse hecho. Pero eso no se hizo. Entonces hoy hay que salir a votar la continuidad de esta línea de crédito, que vaya que es importante para el departamento. Y quizás uno pensaba venir con otro tono esta noche, más allá de que el tono creo que lo estoy manteniendo, pensaba en algunas otras cosas o quizás no hablar demasiado. Pero lo que pasa es que durante la jornada se dijeron muchas cosas que no solo son inexactas, sino que no son verdad”.

“Por allí el exsecretario de la Intendencia dijo que el elefante había parido un ratón. Pucha que era grande, 7 millones de dólares. No me quiero imaginar cómo era el elefante si el ratón era de ese tamaño”.

“Hoy creo que tenemos la responsabilidad, todos, de votar esta ampliación y esta solicitud que hace la Intendencia de Salto para poder cumplir con las obligaciones del mes. Porque la situación no es buena. Y hoy tenemos que dar esa línea de crédito para que las cuestiones puedan continuar”, finalizó Marziotte.