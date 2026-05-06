Julio que se fue y Alfredo que llega

Tigre depende de Tigre, y está vivo!

A pesar del cambio de timón, Tigre se encuentra en una posición expectante y con posibilidades matemáticas intactas. La paridad de la Divisional B permite que una racha de victorias reubique a cualquier equipo en la zona de privilegio.

| Equipo | Puntos | Diferencia con Tigre |

Sud América (Líder)| 17

Escolta(s)| 16

Tigre | 11

Brecha al liderazgo: 6 puntos (dos partidos).

Brecha a la zona de escoltas: 5 puntos (un partido).

EL OBJETIVO DE ALFREDO VIERA

La llegada de Viera no es solo un cambio de nombres, sino una búsqueda de reacción anímica y ajustes tácticos. Con 11 puntos en la tabla, el margen de error se reduce si la meta es la Liguilla.

Fortalezas a Potenciar

Cercanía: El equipo no está lejos del pelotón de arriba; la motivación debe centrarse en que el objetivo es tangible.

El factor Cien Manzanas: La identidad y el arraigo del club deben jugar a favor para hacerse fuertes en cualquier escenario.

Falencias a corregir.

Irregularidad defensiva: Para pelear arriba, Viera deberá ajustar las líneas para bajar el promedio de goles en contra, un mal común en los equipos que pierden puntos clave.

Eficacia en momentos críticos: Tigre ha dejado puntos que hoy lo tendrían como escolta directo. La concentración en los cierres de partido será vital.

El objetivo de liguilla

Para que Tigre logre meterse entre los cuatro mejores (o el formato que defina el pasaje al hexagonal final/liguilla), el nuevo cuerpo técnico debe enfocarse en:

1. Ganar duelos directos: Los partidos contra los que hoy están con 16 o 17 puntos valen «doble».

2. Solidez como bloque: Pasar de un juego de arrestos individuales a uno de orden colectivo.

3. Gestión de grupo: Mantener el compromiso del plantel tras la salida de Julio Santin, un técnico que conocía bien las raíces del club.

CONCLUSIÓN

Tigre está **vivo y en carrera**. La llegada de Viera se produce en un momento bisagra: un triunfo en el debut renovará los créditos, mientras que una derrota podría empezar a relegar sus chances de Liguilla. La jerarquía de los jugadores y la lectura de juego del nuevo DT serán los pilares de este nuevo proceso.

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La Divisional B: Cuando el fútbol de barrio se vuelve espectáculo de masas



La Divisional B de la Liga Salteña sigue rompiendo moldes y, sobre todo, taquillas. La reciente jornada (octava de la primera rueda) volvió a confirmar lo que ya dejó de ser una sorpresa para convertirse en una realidad consolidada: el hincha de la «B» responde, acompaña y sostiene el espectáculo.

Con un total de 1,349 entradas vendidas y una recaudación global de $266,500 la categoría demuestra una salud financiera y social que envidiaría cualquier liga del interior.



SALADERO ES EL EPICENTRO

Si bien el total es alentador, el desglose por escenarios permite entender dónde late con más fuerza el corazón del torneo:

Cancha de Saladero (El bastión): Una vez más, el mejor registro. Con 463 entradas y $92,600 recaudados, este escenario se confirma como la «garantía de éxito» de la divisional. La cercanía del público y la mística del escenario juegan un papel clave.

Nacional (El pico máximo): Esfuerzo notable en la cancha tricolor, donde se registró la mayor afluencia individual con 568 entradas y una recaudación de $112,300. Esto habla a las claras de que los partidos programados allí tenían un condimento especial para el espectador neutral y las parcialidades involucradas.

Carlos Ambrosoni: Con 318 entradas y $61,600, completa un mapa de asistencia sólido, manteniendo un piso de público que asegura la viabilidad de la fecha.

UNA CUESTIÓN DE ELECCIÓN

Más allá de los números, hay factores de análisis que explican esta continuidad en la respuesta del aficionado:

1. Paridad Deportiva: A diferencia de otros torneos donde los favoritos se cortan solos, en la «B» cualquiera

le gana a cualquiera. Esa incertidumbre es el mayor imán para el espectador.

2. Identidad y Pertenencia: Los clubes de la divisional mantienen un vínculo muy estrecho con sus barrios.

Ir a la cancha sigue siendo el ritual de los domingos para la familia.

3. Gestión de Escenarios:La rotación y elección de las canchas (Saladero, Nacional, Ambrosoni) parece ser la acertada, permitiendo comodidad y accesibilidad para las distintas hinchadas.

A la hora de los registros finales

A manera de síntesis desde EL PUEBLO, este cuadro de situación para tener en cuenta. Amparan la realidad a favor de la Divisional B. Cuestión de comprobaciones.

Total Entradas:1.349

Recaudación Total:$266.500

En conclusión: La Divisional B no sólo vende entradas; vende una experiencia que el salteño valora.

Mientras la pelota siga rodando con este nivel de paridad y los clubes sigan convocando a su gente, el «ascenso» seguirá mirando de reojo a la «A», no solo en lo deportivo, sino también en el respaldo popular. La interrogante del futuro: la B para prolongar o no esta estabilidad en materia de venta y de recaudación. El viento por ahora, sopla a su favor.

La pelota del futuro: Si hoy terminara el Apertura así quedarían formados los grupos del Torneo Intermedio

Resta solo una fecha para la conclusión del Campeonato Apertura, con Racing Club de Montevideo como campeón anticipado. Se viene el Intermedio y en este tiempo actual de los puntajes, esta composición de las llaves futuras. Razones para especular.

GRUPO A

Racing

Peñarol

Defensor Sp

Liverpool

Nacional

Boston River

Wanderers

Cerro

GRUPO B

Dep. Maldonado

Albion

Central Español

MC Torque

Danubio

Cerro Largo

Juventud

Progreso

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