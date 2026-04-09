Julio Muffolini y su día en pista con Fangio

Julio Roque Muffolini; el día que estuvo en Pista con Juan Manuel Fangio

La historia del automovilismo salteño es sumamente rica. Existe una vasta trayectoria de pilotos que han trascendido en distintas etapas del siglo XX. En una de las imágenes que se publican, se puede observar la última vez que Julio Roque Mufolini se subió a un auto de Fórmula en Paysandú, participando en el campeonato que se desarrollaba en la ciudad sanducera.

Hablar del apellido Muffolini es hablar de la historia misma del automovilismo de Salto. Se trata de una familia de origen italiano que ha aportado cuatro generaciones de pilotos, una tradición que continúa vigente hoy en día con jóvenes que están dando sus primeros pasos, vinculados tanto a la competición como a la ingeniería mecánica y el trabajo en pista, en categorías de Uruguay y también de la vecina Entre Ríos.

En otra de las imágenes, Muffolini aparece en Mercedes, en un hecho histórico: la última vez que Juan Manuel Fangio —múltiple campeón del mundo— se subió a un auto de carrera. Este evento tuvo lugar en la rambla de la capital de Soriano, donde se desarrollaban competencias sobre un circuito callejero. En esa escena, detrás de uno de los bólidos, se encuentra justamente Julio Roque Muffolini; el día que estuvo en Pista con Juan Manuel Fangio.

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La historia del automovilismo salteño es sumamente rica. Existe una vasta trayectoria de pilotos que han trascendido en distintas etapas del siglo XX. En una de las imágenes que se publican, se puede observar la última vez que Julio Roque Mufolini se subió a un auto de Fórmula en Paysandú, participando en el campeonato que se desarrollaba en la ciudad sanducera.

Hablar del apellido Muffolini es hablar de la historia misma del automovilismo de Salto. Se trata de una familia de origen italiano que ha aportado cuatro generaciones de pilotos, una tradición que continúa vigente hoy en día con jóvenes que están dando sus primeros pasos, vinculados tanto a la competición como a la ingeniería mecánica y el trabajo en pista, en categorías de Uruguay y también de la vecina Entre Ríos.

En otra de las imágenes, Muffolini aparece en Mercedes, en un hecho histórico: la última vez que Juan Manuel Fangio —múltiple campeón del mundo— se subió a un auto de carrera. Este evento tuvo lugar en la rambla de la capital de Soriano, donde se desarrollaban competencias sobre un circuito callejero. En esa escena, detrás de uno de los bólidos, se encuentra justamente Mufolini, siendo parte de aquella jornada inolvidable.

La historia del automovilismo salteño también está marcada por otros nombres importantes, como el de Abel Martínez García, quien llegó a competir contra el propio Fangio en Piriápolis, en otro de los circuitos callejeros que supieron atraer a los mejores pilotos de la región. En esas competencias, Uruguay y Argentina protagonizaban duelos memorables por los primeros lugares.

En definitiva, estas imágenes reflejan mucho más que momentos aislados: muestran una época dorada del automovilismo regional. Por un lado, el adiós de Muffolini a la conducción de autos de carrera; por otro, el privilegio de haber compartido pista en un momento histórico, cuando también Fangio se despedía. Un cruce de caminos que forma parte del patrimonio deportivo de Salto y de toda la región.

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