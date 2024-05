Jueves 30 de Mayo

El frío sigue siendo de lo más comentado estos días, por varios motivos. La ola de frío polar pasó, pero se prevé que vuelva el fin de semana. Decíamos varios motivos, porque hay quienes se ocupan del tema solo para saber si Meteorología “acierta” o no, otros para tomar otras precauciones: la comida, las salidas, etc. Y mucha gente depende de eso para la subsistencia diaria; por ejemplo quienes elaboran y venden buseca, quienes cortan y venden leña, etc.

Un vecino de Plaza de Deportes nos decía estos días que “ha mejorado mucho el patrullaje”, pero que igualmente hay noches en que “uno se siente inseguro”. Nos contaba que hay en torno a ese espacio público muchas “barritas” de muchachos que “se juntan a tomar” y “pasan toda la madrugada”; agregaba que “uno no sabe qué otra intención puede haber”. Esto último, sobre todo porque ha habido varios robos en casas de familias, según nos decía.

El problema del tránsito en pleno centro parece ser, principalmente, porque no se respeta una de estas dos cosas: la preferencia o los tiempos del semáforo. Una lectora nos hablaba muy enojada porque, según nos explicaba, “casi la atropelló el ómnibus de la línea 6 en Artigas y Rincón”.

Lo que nos contaba fue ayer a las 11 de la mañana. El ómnibus transitaba por Artigas y ella por Rincón. El chofer del bus se habría apresurado a cruzar “cuando tenía luz amarilla, pero pasó en rojo”.