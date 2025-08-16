Juegos Panamericanos Junior

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/lr4x
Medallistas uruguayos y logros más allá del podio
Oro
- Luciano García obtuvo la medalla de oro en remo (single abierto masculino – M1X), con un tiempo marcado de 7:06.95 en la Final A, en la Bahía de Asunción. Además, gracias a esta victoria, consiguió plaza para Uruguay en los Juegos Panamericanos mayores de Lima 2027.
Plata
- María Sara Grippoli, en la categoría -49 kg de taekwondo, se consagró subcampeona. En semifinales derrotó con claridad a la canadiense Maude Ricard (2‑0), pero en la final cayó frente a la mexicana Andrea Zamorano (0‑2), asegurando la medalla de plata .
Bronce
- Matías López, en la división -68 kg de taekwondo, obtuvo bronce tras vencer al brasileño Guilherme dos Santos Morais por 2‑1 .
- Angelina Solari sumó un bronce en natación, en los 100 m estilo libre con un tiempo de 56.27 s, detrás de atletas de Brasil y Colombia .
- Cloe Callorda también ganó bronce en remo, en la categoría single femenino .
Resultados cercanos al podio y otras actuaciones destacadas
- Nicole Frank fue cuarta en los 200 m combinados, con un tiempo de 2:16.59, apenas seis centésimas más lenta que la medalla de bronce.
- En los 200 m pecho, también terminó cuarta con 2:34.50, por encima de su récord nacional .
- El joven Juan Manuel Ergui alcanzó la final en los 1 500 m libre y finalizó sexto con su segunda mejor marca personal (16:13.94) .
- En estilo libre de 50 metros, Angelina Solari fue cuarta en la prueba individual.
Equipo y deportes colectivos
- Handball femenino: Uruguay avanzó a semifinales tras vencer a Estados Unidos 20‑16, lideradas por Martina Campos, autora de 9 goles. Sin embargo, perdió la medalla de bronce ante Paraguay en tiempo extra, tras empatar 16‑16 y caer 20‑18 en el alargue.
- Basketball 3×3 femenino: Debutó con derrota frente a Chile (14‑20), pero luego ganó con contundencia ante El Salvador (18‑4) .
Incidentes en competición
- La ciclista Romina Rodríguez, en la prueba Omnium de ciclismo de pista, sufrió una caída que requirió atención médica. Si bien fue trasladada para realizar estudios, su condición fue catalogada como fuera de peligro, sin lesiones graves en cabeza o columna, aunque sí dolor en la cadera.
- La skater Julieta Gonzalez finalizo su participación en la final de Skate en el octavo puesto, luego de no poder aterrizar ninguno de los dos “Mejores trucos” y quedarse solamente con el puntaje de la mejor de sus tres rutinas. En la tercera de ellas, una caída le costó una lesión en su codo izquierdo.
Resumen de actuaciones uruguayas
|Deporte / Evento
|Atleta(s)
|Resultado
|Detalle clave
|Remo (M1X masculino)
|Luciano García
|Oro
|7:06.95, clasificación a Lima 2027
|Remo (single femenino)
|Cloe Callorda
|Bronce
|Final con podio asegurado
|Taekwondo (-49 kg femenino)
|María Sara Grippoli
|Plata
|Final contra México, sin puntos en contra en semifinal
|Taekwondo (-68 kg masculino)
|Matías López
|Bronce
|Victoria en bronceante combate frente a Brasil
|Natación (100 m libre)
|Angelina Solari
|Bronce
|56.27 s, competitivo entre las mejores
|Natación 200 m combinado
|Nicole Frank
|4.º
|2:16.59, casi al alcance del podio
|Natación 200 m pecho
|Nicole Frank
|4.º
|Récord nacional superado, 2:34.50
|Natación 1 500 m libre
|Juan Manuel Ergui
|6.º
|16:13.94, segunda mejor marca personal
|Natación 50 m libre
|Angelina Solari
|4.º
|Final individual misma jornada del bronce
|Handball femenino
|Equipo + Martina Campos
|4.º
|9 goles de Campos, cayó en bronce por alargue
|Basket 3×3 femenino
|Equipo uruguayo
|1-1
|Perdió vs Chile, ganó vs El Salvador
|Ciclismo de pista
(Omnium)
|Romina Rodríguez
|Participación + caída
|Atleta fuera de peligro, lesión superficial/pelvis
|Skate
|Julieta González
|Participación + caída
|Atleta fuera de peligro
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/lr4x