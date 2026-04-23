Juan Carlos Scelza llega a Salto con Fanáticos

El periodista Juan Carlos Selsa presenta en Salto el certamen Fanáticos, un show interactivo que busca al mayor conocedor del fútbol uruguayo.

Juan Carlos Scelza desembarca en Salto con el desafío “Fanáticos”

Con una propuesta que combina entretenimiento, conocimiento y pasión por el deporte, el periodista Juan Carlos Selsa llegó a Salto para encabezar una nueva edición del certamen “Fanáticos”, un espectáculo interactivo que busca al mayor conocedor del fútbol uruguayo.

La actividad se desarrolla en el Ateneo de Salto, con entrada gratuita y una puesta en escena que incluye escenografía, pantalla e interacción con el público. Según explicó el propio Scelza, se trata de una competencia dinámica, con preguntas de múltiple opción, verdadero o falso y desafíos visuales que ponen a prueba el conocimiento de los participantes.

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El evento reúne a 16 clasificados en esta instancia local, seleccionados entre más de 80 inscriptos, en una convocatoria que ha superado las expectativas en todo el país. “Es una competencia linda, con todo tipo de edades. En Tacuarembó ganó un chico de 17 años, lo que muestra que el interés atraviesa generaciones”, señaló.

Un formato que recorre todo el país

El proyecto “Fanáticos” viene desarrollándose en distintas ciudades del Uruguay, con etapas ya realizadas en departamentos como Canelones, Maldonado y Tacuarembó, y próximas presentaciones confirmadas en otros puntos del territorio.

Selsa destacó que la respuesta del público ha sido muy positiva, con más de 1.100 inscriptos a nivel nacional. “La gente se entusiasma, aunque a veces la timidez o cuestiones personales hacen que no todos se animen a participar. Pero el interés está, y eso se siente en cada lugar”, afirmó.

Más que un juego, una experiencia

Además del componente competitivo, el espectáculo apunta a generar una experiencia integral, tanto en el escenario como en su posterior difusión a través de plataformas digitales, streaming y redes sociales.

Uno de los principales atractivos es el reconocimiento simbólico: el ganador se lleva el título de “el más fanático” de su ciudad, un distintivo que, según Scelza, “es para mostrar con orgullo, en el trabajo, en la oficina o con amigos”.

La instancia local definirá a los representantes de Salto para la fase final nacional, que se realizará hacia fin de año, luego del Mundial, donde se coronará al mayor fanático del país.

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