Jóvenes rurales de Salto inician actividades 2026 con foco en formación y oportunidades

La Asociación Agropecuaria de Jóvenes de Salto comienza este viernes una nueva etapa de trabajo, marcando el inicio del ejercicio 2026 con una convocatoria abierta a nuevos integrantes y una agenda cargada de actividades.

El presidente de la gremial, Leandro Silva, confirmó que el período de inscripciones, abierto desde el 9 de marzo, se cerrará este viernes 10 de abril con una reunión de bienvenida a las 20 horas, en la sede de la Asociación Agropecuaria de Salto, ubicada en Amorín 55.

“Será una instancia de presentación de la institución y de bienvenida a los nuevos socios. Con esto cerramos las inscripciones y comenzamos el año con todo”, señaló.

- espacio publicitario -

Los jóvenes interesados aún están a tiempo de sumarse, ya sea contactándose al 091 41 57 06 o asistiendo directamente a la reunión.

Un año con fuerte actividad gremial

Silva adelantó que el 2026 estará marcado por una intensa agenda, donde se destacan dos hitos importantes: los 125 años de la Asociación Agropecuaria de Salto y el Congreso de la Federación Rural, previsto para mayo en Salto.

“Ya estamos trabajando en la organización del congreso junto a la Federación Rural de Jóvenes. Es uno de los pilares del año y también buscamos integrar jóvenes de Argentina, Brasil, Paraguay y otras gremiales del país”, explicó.

Además, la participación en la Expo Salto volverá a ser una de las principales actividades, junto a instancias de formación, capacitación y jornadas técnicas orientadas a fortalecer las herramientas de los jóvenes rurales.

Desafíos: educación, conectividad y acceso a oportunidades

Consultado sobre la realidad del medio rural, Silva reconoció avances, pero advirtió que persisten dificultades estructurales.

“Se ha avanzado mucho, pero siguen existiendo limitantes en educación, conectividad y acceso a oportunidades. No pedimos ventajas, sino condiciones similares para quienes eligen vivir en el medio rural”, afirmó.

Entre las principales preocupaciones, mencionó la falta de acceso a estudios terciarios en el interior profundo, lo que obliga a muchos jóvenes a migrar, y la necesidad de mejorar la conectividad, tanto digital como en infraestructura.

También hizo referencia a la dificultad de acceso a la tierra y a la escala productiva, factores que inciden directamente en la permanencia de los jóvenes en el campo.

“La población rural viene disminuyendo y cada vez hay menos productores chicos. Si no hay herramientas, es muy difícil sostenerse”, indicó.

En ese sentido, subrayó la importancia de políticas que faciliten el arraigo.

“No queremos que nos regalen nada. Solo pedimos no encontrarnos con trabas cuando queremos quedarnos en el medio rural”, concluyó.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/x6aj