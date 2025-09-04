“Jóvenes con Voz/s”: Liceales salteños se forman como promotores de salud en una innovadora propuesta liderada por la RAP

- espacio publicitario -

En una iniciativa que marca un nuevo enfoque en la promoción de salud comunitaria, la Red de Atención Primaria (RAP) de Salto dio inicio esta semana al Programa de Formación de Promotores de Salud Adolescente, bajo el nombre «Jóvenes con Voz/s», con el objetivo de capacitar a estudiantes de educación media en temas clave como salud mental, prevención de enfermedades, hábitos saludables y participación ciudadana.

El primer encuentro se desarrolló en el Liceo N.º 3, y contó con la presencia del Dr. Roberto Varela, director de la RAP Salto; Julia Ruggieri, adjunta a la dirección; María Seijo, por la Red de Municipios y Comunidades Saludables; Isabel Delgue, inspectora de Educación Secundaria; Lucía Rodríguez, directora del Liceo 3; Jorge Vaz Tourem, director departamental del MIDES; y Are Izquierdo, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Esta iniciativa surge de una línea de trabajo que habíamos planteado desde el inicio de la gestión que era fortalecer la educación para la salud. Con base en nuestra experiencia con agentes junior en escuelas, y en colaboración con OPS y la Red de Municipios Saludables, lanzamos esta propuesta dirigida a adolescentes”, explicó el Dr. Varela.

Formar para prevenir, escuchar para transformar

El programa, que toma como referencia la propuesta regional “Jóvenes con Voz/s” —un juego de palabras que alude tanto a tener voz como a contar con un acompañamiento—, busca involucrar activamente a los adolescentes en la identificación de temas que les preocupan y motivan, para luego trabajar colectivamente en posibles soluciones o acciones comunitarias.

En este primer taller, se hizo una ronda inicial de temas propuestos por los propios estudiantes, entre los que se destacaron: salud mental, consumo problemático de sustancias, sexualidad, y hábitos saludables. La metodología de trabajo se centrará en talleres participativos que no solo informen, sino que también empoderen a los jóvenes para ser referentes entre sus pares.

“Uno de los pilares del programa es fomentar la participación real de los adolescentes. Que ellos mismos elijan los temas a abordar, pero también que puedan desarrollar acciones concretas vinculadas a esos intereses”, detalló Varela.

Una experiencia piloto con proyección

En esta primera etapa la propuesta se desarrollará en todos los liceos públicos de Salto, tanto urbanos como rurales (siete en la ciudad y cuatro en el interior), y también se prevé su extensión a centros UTU y otras instituciones educativas.

El Liceo N.º 3 fue elegido para iniciar el programa por contar con un grupo de estudiantes de primer año ya activos en iniciativas relacionadas a la salud. En futuras ediciones, los participantes podrán ser de diferentes niveles y turnos, ampliando el espectro generacional.

El cronograma contempla entre 6 y 8 talleres por centro educativo, por lo cual durante lo que resta de 2025 se trabajará exclusivamente en el Liceo 3. A partir de marzo de 2026, se continuará en otros liceos, a razón de un centro cada dos meses.

La propuesta no es aislada, cuenta con el respaldo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio de Salud Pública (MSP), OPS, MIDES y la Red de Municipios y Comunidades Saludables. Esta última es una organización regional avalada por la OPS que promueve políticas locales integradas de salud y bienestar.

Durante el lanzamiento del programa, integrantes de esta red también mantuvieron reuniones con autoridades de la Intendencia de Salto, con vistas a coordinar futuras acciones de alcance departamental.

Fortaleciendo la atención primaria desde todos los frentes

Además del inicio de este programa, el Dr. Varela destacó otras líneas de trabajo que se vienen implementando desde la RAP, como talleres de actualización para equipos de salud en conjunto con el hospital, abordando temas como artrosis, lumbalgias y otros problemas prevalentes en la consulta primaria.

También se avanza en la mejora de la infraestructura de vacunación, con la adquisición de nuevas heladeras y la expansión de los puntos de vacunación en todo el departamento, una necesidad detectada al asumir la gestión.

“Estamos en una etapa de ordenamiento interno, pero sin dejar de lado la formación de los técnicos y el vínculo con la comunidad. Este programa con adolescentes es el primer paso visible de una línea de acción estratégica que seguirá creciendo”, afirmó Varela