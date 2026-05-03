Joven herido con arma blanca tras incidente a la salida de un baile en Costanera Norte de Salto

La Policía de Salto se encuentra investigando un incidente registrado en la zona de la Rambla Costanera Norte, donde un joven resultó herido con un arma blanca tras un episodio ocurrido a la salida de un baile.



De acuerdo a la información policial, efectivos tomaron conocimiento de la situación al recibir un aviso sobre una persona lesionada. En el lugar, se entrevistó a una adolescente de 17 años, quien manifestó que varios hombres descendieron de motocicletas y atacaron a un joven de 22 años, provocándole una herida corto punzante debajo de la axila.



El lesionado fue trasladado por personal policial al Hospital Regional Salto, donde fue asistido por el médico de guardia. El diagnóstico primario confirmó una herida de arma blanca, por lo que se dispuso la realización de estudios complementarios, incluyendo radiografías y tomografía.

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Según se informó, el joven expresó que no desea radicar denuncia. En tanto, la Policía continúa trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho.

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