JOSE ANIBAL SOSA MACHADO (LOBO) (Q.E.P.D.)

Falleció el 4 de septiembre de 2025, a los 49 años de edad.

Sus padres: José Luis Sosa y Amina Teresita Machado. Sus hijos: Wili, María. Sus hermanos, sobrinos y respectivas familias participan con profundo dolor dicho fallecimiento. Sepelio a realizarse el día 5 de septiembre a la hora 10:00 en Cementerio Barrio Artigas.

Casa de duelo: Barrio Andresito.

Velatorio: Brasil 731, Sala 3.

COMPLEJO VELATORIO RÉQUIEM



