JOSÉ ANÍBAL ALMEIDA DE LOS SANTOS (Q.E.P.D.)

Falleció hoy, 11 de agosto de 2025, a los 72 años de edad.
Su esposa Mabel Cortes. Sus hijos María Mercedes y María Claudia. Sus nietos Mateo Benjamin y agustina Nazarena Dimitruk Almeida, participan e invitan al sepelio a realizarse mañana 12 de agosto, hora 10 en Cementerio Central.
Velatorio: treinta y tres 240 Sala 1 hasta las 00:00, retomando su iniciación mañana hora 7:00.
Casa de duelo Ascheri 2311.
Empresa Oliden S.A.
