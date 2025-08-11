back to top
DIARIO EL PUEBLO
14.1 C
Salto
lunes, agosto 11, 2025
Luto - Listón negro
InicioSOCIALESFÚNEBRES

JOSÉ ANÍBAL ALMEIDA DE LOS SANTOS (Q.E.P.D.)

41
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/01tl

Falleció hoy, 11 de agosto de 2025, a los 72 años de edad.

Su esposa Mabel Cortes. Sus hijos María Mercedes y María Claudia. Sus nietos Mateo Benjamin y agustina Nazarena Dimitruk Almeida, participan e invitan al sepelio a realizarse mañana 12 de agosto, hora 10 en Cementerio Central.

Velatorio: treinta y tres 240 Sala 1 hasta las 00:00, retomando su iniciación mañana hora 7:00. 

- Advertisement -SOL - Calidez en compañía

Casa de duelo Ascheri 2311.

Empresa Oliden S.A.


Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/01tl
Te recomendamos leer:

Leotilde Barreto Martínez.

ATILIA AMARALES DOMÍNGUEZ Q.E.P.D.

Fúnebres