Jornada policial en Salto: siniestro con lesionados, hurto en vehículo y birrodado incautado por requisitoria

Un choque entre camioneta y moto dejó dos lesionados en el centro. Además, denuncian robo en Barrio Delgue e incautan moto robada en Barrio Dickinson.

Choque en el centro deja a dos personas lesionadas

Un siniestro de tránsito se produjo en el cruce de las calles Artigas y Treinta y Tres Orientales, involucrando a una camioneta y una moto. En el vehículo de dos ruedas viajaba un hombre de 58 años junto a una mujer de 50 años, quienes circulaban por la calle Artigas hacia el oeste. Al llegar a la esquina, impactaron con una camioneta que era conducida por una joven de 29 años.

Al lugar asistió una unidad de emergencia de UCMS para atender a los ocupantes de la moto. El conductor fue diagnosticado con varios golpes en su mano derecha y trasladado al Hospital Salto, mientras que su acompañante sufrió lesiones en la rodilla derecha y fue derivada al Centro de Asistencia Médica (CAM).

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Robo de herramientas en Barrio Delgue

En otro hecho, la policía se trasladó al barrio Delgue tras recibir una denuncia por daños y robo en el interior de una camioneta. El propietario del vehículo relató que personas desconocidas rompieron parte de la unidad para llevarse varias herramientas, una rueda auxiliar, un gato hidráulico, una llave de cruz y una campera. Actualmente, se realizan las investigaciones para dar con los responsables.

Detenido con una moto robada en Barrio Dickinson

Durante una recorrida de vigilancia en el barrio Dickinson, efectivos policiales detuvieron a un joven de 25 años que circulaba en una moto Winner de 110 cc para identificarlo. Al verificar los datos del vehículo en el sistema, se confirmó que la moto estaba denunciada como robada y tenía una orden de captura pendiente.

Ante esta situación, se procedió a incautar el vehículo y detener al conductor. La Fiscalía tomó intervención en el caso y dispuso que se continúen los trámites legales correspondientes con el detenido.

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