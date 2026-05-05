Jornada movilizadora por parte de la Comisión del Cáncer de colon,  se detectan 1.800 casos por año

La Comisión Contra el Cáncer realizó una jornada en Plaza Treinta y Tres para informar sobre prevención, factores de riesgo y detección temprana.

En Plaza Treinta y Tres tuvo lugar una acción movilizadora de la Comisión Contra el Cáncer evento que se viene desarrollando a nivel país, exhibiendo un colon gigante, al cual acudieron estudiantes de diversos lugares y de nuestra ciudad, así como también del interior de nuestro Departamento, jornada que contó con la presencia de los principales jerarcas del gabinete municipal, encabezados por el Dr. Carlos Silva, Director de Higiene y Salud. Al respecto, la responsable de esta movida, Mónica Adán, movilizadora comunitaria de la Comisión Contra el Cáncer, brindó detalles de esta instancia:

“En realidad el colon acostumbra a viajar por todo el país. Después de acá se va a Colonia. Siempre en general está en movimiento. Nosotros trabajamos en territorio y tratamos de cada tanto tiempo poder traerlo de manera de que la comunidad conozca cómo prevenir el cáncer del colon.

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Hemos tenido una buena convocatoria. Hoy, por ejemplo, tenemos 11 grupos de liceales. después está abierto a toda la población. Pero sí, se prenden los gurises en participar en la actividad”.-

1.800 casos por año

Al visitar este colon gigante, los estudiantes y las personas mayores obtienen información de como prevenir el cáncer de colon, pero también informó estadísticamente el número de personas que sonn detectadas con este tipo de cáncer.

“ Nosotros tenemos en nuestro país unos 1.800 nuevos casos cada año. Y fallecen mil personas todos los años, lo que da un promedio aproximado de una persona cada ocho horas”.-

Los integrantes de esta Comisión siempre advierten cuales son los factores de riesgo, y como se puede evitar esta enfermedad :

“Nosotros tenemos factores de riesgo bien claros. Por eso hablamos de que el cáncer del colon se puede prevenir. Ya sea por los factores o también por el poder hacer una consulta médica todos los años.

En función de nuestra edad y de nuestros antecedentes, van a ser los chequeos que nos van a brindar. Pero hay pensar en lo que es la alimentación. Una alimentación que sea rica en frutas y verduras.

Que sea con la menor cantidad posible de grasas saturadas de origen animal. Y ahí pensar un poco en la cocción. Las frituras y los alimentos hechos a las brasas en relación a las carnes son un factor de riesgo para nosotros.

Si consumimos pocas frutas y pocas verduras por la fibra, ahí también podemos pensar en los alimentos de origen integral. Todo lo que nosotros podamos sumar. Los pescados, por ejemplo, pensar en el atún que es rico en omega-3. Las nueces que son ricas en omega-3. Y todo lo que haga una alimentación que sea integral. Eso como un factor protector”.-

Evitar el sedentarismo

“Una de las maneras más simples de evitar esta enfermedad, es precisamente dejar de lado al sedentarismo y poder tener por lo menos 30 minutos de actividad física por día. Y después como factor de riesgo también el consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo igual que el consumo de tabaco.

Son factores de riesgo bien claros para este cáncer. Y después el poder hacer actividad física todos los días también nos va a sumar como un factor protector a nuestra vida. Y después la consulta médica anual nos va a dar un elemento bien importante para poder detectar a tiempo”, explicó Adan.-

Sondeos en la población mayor

A partir de los 50 años la población que no tenga estos factores de riesgo, se les va a indicar un test de sangre oculta en materia fecal. Se lleva una muestra de materia, se observa en laboratorio a ver si tienen sangre oculta en la materia. Y después también si nosotros tenemos, por ejemplo, que es un factor de riesgo bien importante, si nosotros tenemos un familiar de primer grado que tenga esta enfermedad, padres o hermanos, y después también a dos de segundo grado se suman las probabilidades de que ello desarrolle cáncer de colon rectal.

Ahí podemos pensar en tíos, por ejemplo, o abuelos. Es bien importante conocer los factores de riesgo y consultar todos los años. Más allá de este cáncer, una consulta médica anual todos los años”.-

Finalmente en cuanto a las estadísticas que hay en nuestro país sobre este tema y los porcentajes que se dan, la entrevistada confirmó una preocupante realidad :

“ En este momento no los tengo claro, por eso no te los facilitaba. Y bueno, en realidad sí, te podría decir que el 92% de los casos se dan después de los 50. Después cómo se distribuyen otras edades no lo tengo presente, pero el 92% se dan en población mayor de 50 años”.-

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