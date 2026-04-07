JORNADA INTENSA PARA LA POLICÍA: CAEN VARIOS IMPLICADOS EN DISTINTOS HURTOS, ENTRE ELLOS UN MENOR

En las últimas horas, personal policial debió intervenir en varios procedimientos vinculados a TV delitos de hurto ocurridos en diferentes zonas, logrando detenciones y el esclarecimiento parcial de los hechos.

En primera instancia, efectivos concurrieron a un predio perteneciente a AFE tras la denuncia de un masculino que habría ingresado a un vagón con fines de hurto. En recorrida por las inmediaciones, se logró ubicar a un hombre de 26 años de edad, quien llevaba consigo una bolsa conteniendo diversos hierros. En el lugar se entrevistó a un funcionario de seguridad, de 48 años, quien confirmó el ilícito, radicando la denuncia correspondiente. Se puso en conocimiento al Fiscal actuante y se procedió a la detención del individuo. El caso se encuentra en investigación.

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Por otra parte, personal policial acudió a un comercio de la zona céntrica ante un hurto en proceso. En el lugar, una mujer de 44 años tenía demorado a un menor de 12 años, quien había intentado retirarse del local con un perfume oculto entre sus ropas, siendo detectado a tiempo. El objeto fue recuperado en su totalidad. Se dio intervención al Fiscal y posteriormente al Juzgado de Familia, continuándose con los trámites correspondientes.

Finalmente, en barrio Saladero, efectivos tomaron intervención por el hurto consumado de cableado en el predio de la piscina municipal. Una mujer de 52 años denunció la faltante de aproximadamente 20 metros de cable de energía eléctrica. Tras recorridas en la zona, se logró ubicar a un hombre de 24 años escondido entre la maleza, quien portaba una pinza y guantes, elementos presuntamente utilizados para cometer el ilícito. Se puso en conocimiento al Fiscal y se realizaron las actuaciones de rigor.

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