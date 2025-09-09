back to top
Jornada especial para licencias de conducir este sábado 13 de setiembre de 2025 en Salto

El Departamento de Movilidad Urbana de la Intendencia de Salto informó que este sábado 13 de setiembre de 2025, entre las 7:00 y las 13:00 horas, se llevará a cabo una jornada especial para la tramitación y renovación de licencias de conducir.

La atención se realizará en la oficina de calle Larrañaga y Andrés Latorre y estará dirigida exclusivamente a personas que, por razones justificadas, no pueden concurrir durante la semana —por ejemplo, estudiantes que residen en Montevideo o trabajadores que se desempeñan fuera del departamento.

Para acceder al servicio, los interesados deberán agendarse previamente comunicándose al teléfono 473 35090.

Fuente: comunicado del Departamento de Movilidad Urbana de la Intendencia de Salto.

