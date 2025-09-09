Jornada especial para licencias de conducir este sábado 13 de setiembre de 2025 en Salto

- espacio publicitario -

El Departamento de Movilidad Urbana de la Intendencia de Salto informó que este sábado 13 de setiembre de 2025, entre las 7:00 y las 13:00 horas, se llevará a cabo una jornada especial para la tramitación y renovación de licencias de conducir.

La atención se realizará en la oficina de calle Larrañaga y Andrés Latorre y estará dirigida exclusivamente a personas que, por razones justificadas, no pueden concurrir durante la semana —por ejemplo, estudiantes que residen en Montevideo o trabajadores que se desempeñan fuera del departamento.

Para acceder al servicio, los interesados deberán agendarse previamente comunicándose al teléfono 473 35090.

- espacio publicitario -

Fuente: comunicado del Departamento de Movilidad Urbana de la Intendencia de Salto.