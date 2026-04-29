Jornada de vacunación en Udelar: prevención y acceso para toda la comunidad

Udelar fue sede de una jornada de vacunación antigripal en el marco de la Semana de la Vacunación de las Américas.

En la mañana de este miércoles, la Universidad de la República fue sede de una nueva jornada de vacunación antigripal, desarrollada en el marco de la Semana de la Vacunación de las Américas.

La actividad fue coordinada entre Udelar, la Dirección Departamental de Salud y la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, con el objetivo de acercar la inmunización a la comunidad educativa y también al público en general.

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Durante la jornada se aplicó la vacuna antigripal a estudiantes, docentes, funcionarios no docentes y personas externas que se acercaron al lugar. Además, se entregó folletería informativa con el apoyo de Rotary Salto, promoviendo la consulta y la participación de la población.

La licenciada en Enfermería Valeria Arbiza explicó que la jornada se enmarca en la Semana de la Vacunación de las Américas, que se desarrolla del 25 de abril al 3 de mayo.

“Estamos conmemorando la Semana de la Vacunación de las Américas. Concurrimos solo con vacuna antigripal y se está vacunando a la población de la facultad, estudiantes, docentes, personal no docente y gente de afuera; es para toda la población”, señaló.

Arbiza destacó que la vacuna contra la gripe es anual y que debe renovarse todos los años. También remarcó que para vacunarse solo es necesario conocer el número de cédula.

“La vacuna es segura. La gente no tiene que tener miedo, tiene que vacunarse. Con la vacuna no nos protegemos solo a nosotros, sino también a nuestra familia y a nuestro entorno”, afirmó.

La profesional recordó además que pueden vacunarse personas desde los 6 meses de edad hasta adultos mayores, y subrayó que la inmunización continúa siendo una herramienta clave de prevención en salud pública.

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