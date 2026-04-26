Jornada de choques deja varios heridos en la ciudad

Una serie de siniestros de tránsito registrados en distintos puntos de la ciudad dejó como saldo varias personas lesionadas, algunas de ellas trasladadas a centros asistenciales.

Múltiples siniestros de tránsito dejaron varios lesionados. Hay motos involucradas y un conductor que se dio a la fuga.

Uno de los hechos ocurrió en la intersección de calles Solano López y J. C. Gómez, donde una mujer de 57 años, que viajaba como acompañante en una moto, resultó herida luego de que el conductor perdiera el dominio del vehículo y cayeran al pavimento. El conductor se retiró del lugar, siendo identificado únicamente como un familiar de la víctima. La mujer fue asistida por emergencia médica, diagnosticándosele luxofractura de tobillo izquierdo, siendo trasladada para su atención.

Otro siniestro tuvo lugar en Costanera Tomás Berreta y Vilardebó, frente a los apartamentos Los Algarrobos. Allí, una joven de 19 años que circulaba en moto colisionó con un automóvil conducido por una mujer de 37 años. Según manifestó esta última, al intentar ingresar al complejo habitacional no visualizó a la motociclista. La joven resultó lesionada, siendo diagnosticada con politraumatismos leves en hombro derecho y trasladada a un centro asistencial.

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Asimismo, en la intersección de Pascual Harriague y 19 de Junio se produjo una colisión entre dos motos. Una mujer de 24 años, que circulaba por Pascual Harriague, impactó con otra moto guiada por un hombre de 28 años. Como consecuencia, la mujer resultó lesionada con politraumatismos en miembro inferior izquierdo, siendo trasladada para su atención médica.

Finalmente, en avenida Barbieri y República Argentina, se registró un choque entre dos automóviles. Un Fiat Duna, conducido por un hombre de 48 años que llevaba como acompañante a una mujer de 45, fue impactado en su parte trasera por otro vehículo que posteriormente se retiró del lugar. Ambos ocupantes fueron asistidos en el sitio, diagnosticándoseles lesiones leves, recibiendo el alta médica en el lugar.

En todos los casos trabajó personal de la Brigada de Tránsito, continuándose con las actuaciones correspondientes.

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