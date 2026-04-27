Jornada contra el bullying promovió convivencia en Salto

Estudiantes participaron en jornada de sensibilización contra el bullying con actividades lúdicas que promovieron respeto, empatía y convivencia.

Jornada de sensibilización promovió el buen trato y la convivencia en centros educativos

Se desarrolló una jornada de sensibilización y prevención contra el bullying, el maltrato y el acoso infantil, organizada por Centro Bullying con el apoyo del Gobierno de Salto, el Ministerio de Salud Pública, Policía Comunitaria y diversas instituciones comprometidas con la protección de niñas, niños y adolescentes.

La actividad reunió a estudiantes de distintos centros educativos del departamento, quienes participaron en propuestas lúdicas y recreativas especialmente diseñadas para reflexionar sobre estas problemáticas. A través de dinámicas participativas, se promovieron valores fundamentales como el respeto, la empatía, la convivencia y el buen trato, incentivando además la participación activa de los jóvenes en la construcción de vínculos saludables.

- espacio publicitario -

El desarrollo de la jornada permitió generar espacios de aprendizaje colectivo, donde el intercambio de experiencias y la reflexión guiada se convirtieron en herramientas clave para identificar situaciones de violencia y promover conductas responsables. El uso del juego como recurso pedagógico facilitó la comprensión de estos temas, acercándolos a la realidad cotidiana de los estudiantes.

Asimismo, se propiciaron instancias de diálogo que fortalecen la convivencia dentro de los centros educativos, apuntando a consolidar entornos más seguros, inclusivos y libres de violencia. Estas acciones forman parte de un enfoque preventivo que busca intervenir tempranamente en las dinámicas de relacionamiento entre pares.

En este marco, la Coordinación de Género del Gobierno de Salto acompañó la iniciativa con la muestra “No Creas” de UNICEF, aportando herramientas de sensibilización y reflexión dirigidas a la prevención de situaciones de violencia en la infancia y adolescencia, reforzando el compromiso interinstitucional con el bienestar de las nuevas generaciones.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/xd7q