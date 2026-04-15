Jessica de Rosa: «La educación debe ser un derecho, no una mercancía»

Jessica de Rosa, docente de Filosofía y hoy activista en el ámbito educativo, afirma la necesidad de la promoción de la participación de los docentes en las elecciones de las Asambleas Técnico-Docentes (ATD), un espacio único en América Latina que permite a los educadores incidir directamente en las decisiones pedagógicas que afectan a los diferentes subsistemas educativos.

En su participación en las elecciones de la ATD, de Rosa representa a la lista 103 a nivel departamental y la lista 201 a nivel nacional, ambas bajo el lema “Autonomía con Gobierno y Participación Crítica”.

¿Qué son las Asambleas Técnico-Docentes (ATD)?

Las ATD son un órgano asesor y consultivo compuesto por docentes que, a través de un proceso de elección democrática, tienen la oportunidad de representar a sus compañeros y compañeras, incidiendo en decisiones clave dentro del ámbito educativo. “Es un órgano público, innovador y único en Latinoamérica que nos permite a los docentes participar activamente en asuntos técnico-pedagógicos”, explica de Rosa, destacando que no existe un espacio similar en la región.

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El rol de las ATD es fundamental, ya que ofrece a los docentes un lugar donde pueden influir en la toma de decisiones sobre la gestión educativa, las políticas pedagógicas y los desafíos cotidianos que enfrentan dentro del aula. “El acceso a estas decisiones es crucial para que podamos mejorar el sistema educativo desde adentro, de manera concreta y directa”, agrega la docente.

Los Subsistemas Educativos en Uruguay

Para contextualizar mejor la función de las ATD, de Rosa explica que el sistema educativo de Uruguay está dividido en diferentes subsistemas. “La ANEP está formada por tres subsistemas principales: Primaria, Secundaria y UTU”, señala. La ANEP, hoy conocida formalmente como la División General de Educación Secundaria (DGES), abarca los tres niveles educativos y es dentro de este ámbito que las ATD toman gran relevancia.

La docente se enfoca principalmente en la educación secundaria, en la que trabaja y en la que busca promover mejoras sustanciales a través de su participación en las ATD.

El Proceso Electoral de las ATD

Las elecciones para elegir a los representantes de las ATD siguen un proceso democrático similar al de cualquier otra elección pública, con el registro de los votantes supervisado por la Corte Electoral. En este sentido, los docentes que cuenten con al menos un año de antigüedad pueden votar y postularse para formar parte de la asamblea. En Salto, existen tres circuitos dentro del Liceo Departamental, y se eligen delegados y delegadas tanto a nivel departamental como nacional.

“La elección de los delegados es importante porque garantiza que los docentes tengan representación tanto en las decisiones locales como nacionales. A nivel departamental, elegimos cinco delegados por cada departamento, y a nivel nacional se eligen 95 delegados y delegadas”, explica la docente.

Las listas que representa, la 103 y la 201, tienen como principios fundamentales la defensa de la educación como un derecho humano y la participación crítica de los docentes en todos los niveles del sistema educativo.

Un proyecto educativo nacional y la participación crítica

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de un “Congreso Nacional de Educación”, un espacio de debate abierto en el que participen todos los actores involucrados en la educación, desde docentes hasta padres, alumnos y sociedad civil en general. Según de Rosa, este congreso permitiría que la sociedad pueda debatir sobre las políticas educativas a nivel nacional y local, para garantizar que la educación sea tratada como una política pública fundamental, y no como un producto sujeto a los vaivenes de la política partidaria.

“Creemos que la educación debe ser un derecho fundamental y no una mercancía”, afirma con firmeza. “Es esencial que los docentes tengamos un espacio donde podamos expresar nuestras preocupaciones y proponer soluciones a los problemas que enfrentamos en las aulas. La participación crítica es lo que nos hace diferentes”, agrega de Rosa.

La Voz del Interior: Visibilidad para los Liceos Rurales

Un tema que Jessica de Rosa menciona con especial énfasis es la importancia de dar visibilidad a los docentes y estudiantes del interior del país, que a menudo quedan desatendidos en los debates educativos. “Soy del interior profundo, y me siento responsable de representar no solo a los docentes de los liceos urbanos, sino también a los de los liceos rurales que muchas veces son invisibilizados”, señala.

La docente subraya que la mayoría de los miembros de su agrupación provienen del interior del país, lo que aporta una perspectiva valiosa en las decisiones que afectan a las zonas rurales. “Es importante que los docentes del interior tengamos voz en estos espacios, ya que muchas veces nuestras realidades son diferentes a las de los docentes de las grandes ciudades. Las necesidades y desafíos que enfrentamos son particulares y requieren soluciones específicas”, explica.

El Futuro de la Educación en Uruguay

Jessica de Rosa afirmó que la clave para transformar la educación en Uruguay está en la participación activa de los docentes. “A través de las ATD, podemos ser parte del cambio, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Es necesario que los docentes, en todos sus niveles y desde todos los rincones del país, tengamos un lugar donde podamos debatir, proponer y decidir sobre el futuro de la educación”, concluye.

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