Jefe de Policía Cossio Ruiz expuso prioridades de seguridad

El jefe de Policía de Salto, Comisario Mayor (R) Ernesto Fabio Cossio Ruiz, presentó sus lineamientos de gestión y habló sobre delito, narcotráfico y seguridad.





El jefe de Policía de Salto presentó sus lineamientos tras asumir el cargo

En una conferencia de prensa realizada en la Jefatura de Policía de Salto, el Sr. Jefe de Policía, Comisario Mayor (R) Ernesto Fabio Cossio Ruiz, presentó las principales líneas de trabajo que marcarán su gestión al frente de la institución y respondió preguntas de periodistas sobre la situación de seguridad en el departamento.

El jerarca recordó que asumió formalmente el mando de la Jefatura el pasado 23 de febrero, señalando que considera un “privilegio” hacerse cargo de una dependencia con una larga trayectoria dentro de la Policía Nacional. Durante la actividad estuvo acompañado por integrantes de su equipo de trabajo, entre ellos el coordinador ejecutivo, comisario mayor De los Santos.

Cossio Ruiz agradeció la recepción que tuvo en el departamento por parte de autoridades, organizaciones e instituciones locales. En ese sentido destacó el saludo del intendente departamental, de los alcaldes, del Centro Comercial e Industrial de Salto y del cuerpo de periodistas.

Fortalecer la coordinación institucional

Uno de los ejes que remarcó el jefe de Policía es el fortalecimiento de la articulación institucional para mejorar la prevención y el combate del delito.

Según explicó, la estrategia apunta a optimizar la coordinación entre los distintos organismos vinculados a la seguridad pública y reforzar las maniobras operativas para cumplir con las tareas de prevención, disuasión y represión del delito, además de actuar como auxiliar de la Justicia.

También señaló que la Jefatura mantendrá una política de puertas abiertas para escuchar a los vecinos y trabajar en conjunto con la comunidad en la búsqueda de soluciones a los problemas de seguridad.

“Es importante reorganizar nuestras actividades junto a la ciudadanía y alinearlas a las necesidades de la gente”, expresó.

Delitos con comportamientos variables

Consultado sobre la situación delictiva en el departamento, el jerarca explicó que los delitos presentan comportamientos variables según la época del año o determinados momentos de la semana.

Indicó que existen delitos que registran descensos en algunas etapas y otros que muestran incrementos, lo que obliga a la Policía a ajustar permanentemente su planificación operativa.

Asimismo, señaló que la disminución en el número de denuncias también es un aspecto que la Policía analiza con atención.

“Debemos evaluar si esa baja responde a la actividad policial o si existe una percepción de inseguridad que no siempre coincide con los datos de las denuncias”, indicó.

Narcotráfico y operativos policiales

En relación al narcotráfico, el jefe policial sostuvo que la lucha contra este delito “no está perdida” y que la Jefatura mantiene un monitoreo permanente de la situación mediante el trabajo coordinado con la Fiscalía.

Según explicó, existen barrios que están identificados dentro de las investigaciones y en los que ya se han realizado procedimientos relevantes que permitieron someter a personas a la Justicia.

También destacó el impacto de los operativos impulsados por el Ministerio del Interior para el control de motos, vehículos que —según indicó— suelen ser utilizados en delitos como rapiñas o arrebatos.

De acuerdo con Cossio Ruiz, estos controles han permitido aumentar la incautación de motos y armas, además de generar más formalizaciones judiciales.

Seguridad rural y delitos específicos

En cuanto a la seguridad en el interior del departamento, el jefe de Policía señaló que Salto cuenta con una Brigada de Seguridad Rural con actividad permanente y resultados positivos en diversos procedimientos.

Entre los delitos que se investigan en la zona rural mencionó el abigeato, la caza furtiva, el contrabando y otras actividades vinculadas a la producción agropecuaria.

Según afirmó, el delito rural también responde a factores económicos y productivos, por lo que su comportamiento puede variar según las condiciones de cada zona.

Coordinación por frontera y turismo

Debido a la condición fronteriza de Salto con Argentina, la Jefatura mantiene coordinación permanente con organismos como Prefectura Nacional Naval, Aduanas y Migraciones para monitorear el movimiento de personas y actividades en la región.

Consultado sobre eventuales medidas especiales por el contexto internacional, el jerarca indicó que actualmente no existen órdenes específicas del Ministerio del Interior para aumentar el nivel de alerta, aunque aseguró que se mantiene vigilancia permanente ante cualquier situación que pueda incidir en la seguridad regional.

En ese marco, también destacó la importancia del turismo para el departamento y adelantó que se reforzará la presencia policial en zonas turísticas y comerciales, trabajando en conjunto con comerciantes y vecinos para garantizar un entorno seguro para visitantes y residentes.

Cercanía con la comunidad

Finalmente, Cossio Ruiz remarcó que una de las orientaciones del Ministerio del Interior es profundizar la cercanía con la ciudadanía y fortalecer el trabajo de la Policía Comunitaria.

En ese sentido, sostuvo que la interacción con los vecinos es clave para mejorar la planificación policial, ya que la información que surge de las denuncias y de la comunicación con la comunidad permite identificar las zonas y horarios donde se concentran los delitos.

“La denuncia es fundamental porque nos permite georreferenciar los hechos y planificar mejor la distribución de los recursos policiales”, concluyó.

