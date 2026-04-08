IVE Salto avanza con nuevos actores y articulación local

IVE SALTO presentó avances junto a nuevos actores del territorio

El programa VIVE SALTO continúa avanzando en su proceso de construcción colectiva, incorporando nuevos actores institucionales, académicos y territoriales para fortalecer una propuesta que integra digitalización, turismo, cultura, participación comunitaria y desarrollo económico local.

La iniciativa prevé el desarrollo de una plataforma con mapa interactivo, agenda cultural y turística, experiencias con códigos QR y realidad aumentada, circuitos temáticos autoguiados, experiencias guiadas innovadoras, comercios adheridos y la línea “Hecho en Salto”, orientada a visibilizar productos locales.

En una reunión de seguimiento realizada días pasados, participaron representantes del Ministerio de Turismo; de las áreas de Turismo y Cultura del Gobierno de Salto; de la Dirección de Cercanía; de Udelar; del Polo Educativo Tecnológico; del Centro Comercial e Industrial de Salto; de la agrupación 360 de Termas del Daymán; y el secretario general de la Intendencia, Walter Texeira Núñez.

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Durante el encuentro se analizaron los avances del programa y la articulación de las próximas etapas. En ese marco, la Dirección de Cercanía tendrá un rol central en la implementación de “Memoria Viva de las Comunidades”, una línea orientada a recoger relatos, referencias e historias significativas de barrios, localidades y comunidades del departamento.

Por su parte, Udelar y el Polo Educativo Tecnológico acompañarán el desarrollo de las experiencias autoguiadas y la curaduría de los llamados a Responsables de Experiencias Innovadoras, una de las nuevas líneas del programa.

También se destacó el trabajo conjunto con el Centro Comercial e Industrial de Salto, que acompañará la futura convocatoria a comercios y el desarrollo de “Hecho en Salto – VIVE SALTO”, concebido como un catálogo y tienda digital de productos locales. De esta manera, el programa busca que la experiencia de quienes recorren Salto se vincule también con su producción, su comercio y su identidad.

La incorporación de nuevas miradas y aliados contribuye a consolidar una propuesta más rica, representativa y conectada con el territorio. En la reunión se repasaron, además, algunos avances concretos del programa, entre ellos la finalización del front-end de la aplicación de circuitos autoguiados, el desarrollo de la identidad visual, el trámite de registro de marca, la continuidad anual respaldada, la confirmación del Circuito Termas Salto Grande como una de las experiencias centrales de la plataforma y la elaboración de guiones iniciales para los circuitos autoguiados.

“VIVE SALTO sigue creciendo como una propuesta colectiva, donde distintas instituciones y actores del territorio aportan para construir una experiencia más completa, innovadora y auténtica del departamento. La idea es integrar turismo, cultura, comunidad y economía local en una misma plataforma, sumando valor para quienes visitan Salto y también para quienes viven y emprenden aquí”, expresó Pablo Da Cunda, desde la Coordinación de Innovación y Desarrollo.

El programa continuará en las próximas semanas con la revisión y mejora de guiones, la carga de contenidos en la aplicación, el diseño del sitio web, la convocatoria a actores locales para integrarse a la plataforma, el lanzamiento de los llamados a Responsables de Experiencias Innovadoras, el inicio de “Memoria Viva de las Comunidades” y el desarrollo de “Hecho en Salto” para emprendedores locales.

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