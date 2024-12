Isaac Herzog insta a cerrar un acuerdo sobre los rehenes en Gaza

Pido a nuestros dirigentes que actúen con todas sus fuerzas y por todos los medios posibles para alcanzar un acuerdo Isaac Herzog, Presidente de Israel

Hamás mantiene a 96 rehenes en Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023. Herzog y Netanyahu aseguran avances en las negociaciones para su liberación.

El presidente israelí, Isaac Herzog, pidió este miércoles al gobierno intensificar los esfuerzos para liberar a los rehenes capturados por el movimiento islamista Hamás durante el ataque al sur de Israel el pasado 7 de octubre de 2023.

“Pido a nuestros dirigentes que actúen con todas sus fuerzas y por todos los medios posibles para alcanzar un acuerdo”, declaró Herzog, quien ejerce un rol principalmente ceremonial en Israel.

El ataque de Hamás dejó 1.208 víctimas mortales, en su mayoría civiles, y resultó en la captura de 251 personas, según datos oficiales. De estas, 96 siguen retenidas en la Franja de Gaza, mientras que 34 habrían muerto, de acuerdo con el ejército israelí.

Estamos actuando para traerlos de vuelta a casa; hay avances, pero debemos ser prudentes. Benjamin Netanyahu

Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró el lunes ante el Parlamento que las negociaciones están avanzando: “Todo lo que hacemos no puede ser desvelado, pero estamos actuando para traerlos de vuelta a casa. Me gustaría decir, con prudencia, que hay avances y que no pararemos hasta que todos hayan regresado”.

La crisis de los rehenes se desarrolla en un contexto de alta tensión, tras la ofensiva aérea y terrestre lanzada por Israel en Gaza en respuesta al ataque de octubre. Según la ONU, la campaña israelí ha causado la muerte de más de 45.000 personas, en su mayoría civiles, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Gaza, territorio gobernado por Hamás.

Mientras las familias de los rehenes mantienen la esperanza, la comunidad internacional observa con atención el desenlace de las negociaciones, marcadas por el sufrimiento de ambas partes y la complejidad del conflicto en la región.