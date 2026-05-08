Investigan dos hurtos en comercios de Salto

Próximo a la hora 09:00 del 6 de mayo, personal policial concurrió a una chatarrería ubicada en la intersección de avenida Pascual Harriague y calle Washington Beltrán por un hurto denunciado en el lugar.

Los efectivos entrevistaron a un hombre de 50 años, quien manifestó haber constatado el faltante de un motor de máquina de esquilar, dos pares de elásticos, tres sillas de hierro forradas en cuero y dos tanques de 200 litros, entre otros efectos.

Por otra parte, a la hora 11:35, personal policial se hizo presente en un taller mecánico ubicado sobre avenida Gobernador de Viana, a la altura del 1000, también por un hurto.

En el lugar, el denunciante expresó que próximo a la hora 10:40 constató el faltante de un gato hidráulico, sin detectar daños en el local.

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La Policía trabaja en el esclarecimiento de ambos hechos.

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