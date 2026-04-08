Investigan disparo con arma de fuego pese a versión de accidente

Un hombre resultó herido por un disparo que atribuye a un accidente al manipular un rifle. Fiscalía continúa las actuaciones para esclarecer el hecho y descartar otras hipótesis.

DISPARO CON ARMA DE FUEGO BAJO INVESTIGACIÓN: FISCALÍA CONTINÚA ACTUACIONES PESE A LA VERSIÓN DEL LESIONADO



Personal policial tomó intervención ante un hecho en el que un hombre resultó lesionado por un disparo de arma de fuego, ocurrido en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

De acuerdo a lo manifestado por el propio involucrado, el hecho se habría producido de forma accidental mientras manipulaba y guardaba un rifle, momento en el cual, en forma involuntaria, se efectuó un disparo que terminó provocándole la lesión.

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No obstante esta versión primaria aportada en el lugar, y en cumplimiento de los protocolos correspondientes, se procedió a poner el hecho en conocimiento de Fiscalía, desde donde se dispusieron diversas actuaciones a efectos de esclarecer lo sucedido.

En este sentido, si bien el lesionado sostiene que se trató de un accidente, las autoridades continúan con la investigación, procurando determinar con precisión las circunstancias del hecho, así como descartar o confirmar cualquier otra hipótesis.

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