Interpol emitió alerta roja por fuga de narco uruguayo en Salto

Interpol emitió una alerta roja por la fuga de Carlos Damián Araújo, narcotraficante uruguayo que cumplía prisión domiciliaria en Salto tras una cirugía.

Interpol emitió alerta roja por la fuga de un narcotraficante uruguayo que cumplía prisión domiciliaria en Salto

La fuga de Carlos Damián Araújo, un narcotraficante uruguayo de 52 años, volvió a poner a Salto en el centro de la atención. Según se informó, Interpol emitió una alerta roja internacional luego de que surgieran indicios de que el hombre habría abandonado el país en las últimas horas.

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Araújo se encontraba cumpliendo una condena en la Unidad Penitenciaria de Salto, pero tras ser sometido a una intervención quirúrgica se le concedió el régimen de prisión domiciliaria. En ese contexto, y de acuerdo con la información difundida, aprovechó esa situación para darse a la fuga en febrero de este año.

Uno de los elementos que genera cuestionamientos en torno al caso es que la Justicia no había dispuesto ni custodia policial ni el uso de tobillera electrónica durante el cumplimiento de la medida domiciliaria.

Ante esta situación, la Policía prevé realizar allanamientos en viviendas y otros inmuebles vinculados al ahora requerido, con el objetivo de reunir indicios que permitan establecer su paradero o confirmar la ruta de escape.

Carlos Damián Araújo cumplía una pena de cinco años y seis meses de prisión. Había sido condenado por dos delitos vinculados al tráfico de armas y municiones, además de reiterados ilícitos relacionados con el suministro de estupefacientes. También registraba antecedentes por venta de drogas en Uruguay, y su última condena incluyó el hurto de cargadores con municiones a un funcionario policial.

La emisión de una alerta roja por parte de Interpol amplía la búsqueda a nivel internacional y marca un nuevo giro en un caso que ya genera preocupación por las condiciones en que el recluso logró escapar.

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