Intentos de hurto, robos y siniestros marcaron la jornada en Salto

Salto, 22 de agosto de 2025

INTENTO DE HURTO

A la hora 05:15 de hoy, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en calle Tacuarembó, barrio Nuevo Uruguay, por intento de hurto. En el lugar se entrevistó con un hombre de 43 años, quien manifestó que dos personas extrañas intentaron ingresar a su vivienda por un ventanal. Al notar su presencia, se dieron a la fuga, siendo perseguidos por el propietario, quien recuperó una bolsa con una radio de auto que no le pertenecía. El objeto fue entregado a la Policía. El hombre no radicó denuncia.

HURTO DE VEHÍCULO

Próximo a la hora 06:40 de hoy, personal policial concurrió a una vivienda ubicada en calle Juan H. Harriague a la altura del 1200 por hurto de vehículo. En el lugar, una mujer de 29 años manifestó que momentos antes constató el hurto de su moto Vital VX 110cc, la cual se encontraba estacionada en el patio, dentro del predio. Se investiga.

SINIESTRO DE TRÁNSITO

A la hora 13:05 de hoy, personal policial concurrió a la intersección de Avenida Feliciano Viera y calle Brasil por un siniestro de tránsito. En el lugar, una mujer de 42 años, conductora de una moto Yamaha, manifestó que circulaba por calle Brasil cuando un hombre de 52 años abrió la puerta de su camioneta estacionada, provocando la colisión. La motociclista resultó lesionada y fue asistida por una unidad médica, cuyo diagnóstico fue “politraumatizada leve”, siendo trasladada al Centro Médico de Salto. Se trabaja.

DETENIDO POR HURTO

A la hora 12:25 de hoy, personal policial concurrió a un local comercial ubicado en Avenida Armando I. Barbieri, entre calles 15 de Noviembre y T. Córdoba, por hurto. En el lugar, una mujer de 34 años manifestó que un hombre había cometido cuatro hurtos en el comercio, hechos que quedaron registrados en las cámaras de vigilancia. Con conocimiento de fiscalía, se procedió a la identificación y detención del hombre, de 34 años. Se trabaja.

SINIESTRO DE TRÁNSITO Y DETENIDO

A la hora 16:00 de hoy, personal policial concurrió a la intersección de Rambla Costanera Tomás Berreta y calle Artigas por un siniestro de tránsito. En el lugar, el conductor de una camioneta VW T-Cross, de 46 años, manifestó que circulaba por la rambla al Sur cuando, al detener la marcha, fue colisionado por un ciclista de 15 años.

Por otra parte, el menor manifestó que el conductor de la camioneta le propinó un golpe de puño en el rostro. Con conocimiento de fiscalía, se procedió a la detención del hombre de 46 años. El menor fue asistido por una unidad médica, diagnosticándose “politraumatizado leve, alta en el lugar”. Se trabaja.

SINIESTRO DE TRÁNSITO

Próximo a la hora 17:15 de hoy, personal policial concurrió a calle Agraciada a la altura del 700 por un siniestro de tránsito. En el lugar, un joven de 20 años, conductor de una moto Baccio PX 125cc, que circulaba por calle Agraciada al Este, resultó lesionado al colisionar contra la parte trasera de una camioneta VW Saveiro, conducida por un hombre de 44 años, que circulaba en el mismo sentido y pretendió realizar una maniobra de giro. Fue asistido por ambulancia de EMI, diagnosticándose “politraumatizado leve, alta en el lugar”. Se trabaja.