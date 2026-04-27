Intento de estafa con correo falso de envíos en Uruguay

Advierten sobre correos falsos que simulan ser del Correo Uruguayo para cobrar envíos. Incluyen enlaces sospechosos y datos engañosos.

Intento de estafa: alertan por correos falsos que simulan envíos retenidos

En las últimas horas se detectó un nuevo intento de estafa a través de correos electrónicos que simulan provenir del Correo Uruguayo, en los que se informa falsamente sobre un supuesto paquete retenido por falta de pago.

El mensaje, que llega con el asunto “Entrega en espera: su pedido necesita confirmación de pago para continuar”, indica que el despacho fue interrumpido debido a que no se habría abonado el costo de envío. A partir de allí, invita al usuario a ingresar a un enlace para “retomar la entrega del paquete”, generando una situación de urgencia que busca inducir al pago inmediato.

- espacio publicitario -

Sin embargo, al analizar el contenido se observan múltiples señales de alerta. En primer lugar, la dirección de correo del remitente no corresponde a un dominio oficial, sino a una combinación extensa y confusa de caracteres vinculada a un servicio externo. Además, el mensaje fue enviado a múltiples destinatarios al mismo tiempo, lo que evidencia un envío masivo típico de campañas fraudulentas.

Otro elemento sospechoso es el monto indicado —en este caso, $U 54,42— que aparece como un costo genérico sin detalles claros del envío. También se incluye un número de referencia que no puede ser verificado por canales oficiales.

Especialistas en ciberseguridad advierten que este tipo de maniobras busca obtener datos personales o información bancaria mediante enlaces falsos que redirigen a páginas diseñadas para parecer legítimas. Una vez allí, el usuario puede ser inducido a ingresar datos sensibles, quedando expuesto a fraudes económicos.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda no hacer clic en enlaces sospechosos, no proporcionar información personal y verificar siempre el estado de envíos a través de los canales oficiales del Correo Uruguayo.

Este tipo de intentos de estafa continúa en aumento y se apoya en estrategias cada vez más elaboradas, por lo que la prevención y la atención a los detalles resultan clave para evitar caer en engaños.

Alerta de fraude: cómo identificar comunicaciones oficiales de Correo Uruguayo

Correo Uruguayo alerta a la población sobre posibles intentos de fraude mediante mensajes falsos que circulan en su nombre. Para evitar caer en engaños, es fundamental conocer el proceso real de contacto que utiliza la empresa postal cuando se gestiona la entrega de un envío pendiente.

El primer paso en la comunicación oficial de Correo Uruguayo es siempre un aviso físico entregado por el cartero o la cartera en el domicilio del destinatario. Este documento contiene todas las instrucciones necesarias para continuar con el trámite de recepción del paquete. Si no se recibió este aviso en papel, se recomienda desconfiar inmediatamente de cualquier mensaje o llamada relacionada.

Luego, el contacto inicial debe ser realizado por la persona destinataria, ya sea siguiendo las indicaciones del aviso físico o llamando directamente al número oficial: 0800 2108.

Solo tras este primer contacto, se envía desde teléfonos celulares oficiales un número de gestoría verificado por la empresa, para que el usuario o la usuaria se comunique en el caso que corresponda. Ante cualquier duda, se recomienda verificar llamando al número de atención al cliente.

En cuanto a correos electrónicos oficiales, Correo Uruguayo utiliza únicamente direcciones específicas como:

Es fundamental que las personas sólo respondan a mensajes provenientes de estos canales y eviten proporcionar datos personales o realizar pagos a contactos no verificados.

Para consultas o confirmar cualquier información, Correo Uruguayo pone a disposición sus canales oficiales:

Página web: www.correo.com.uy

Teléfono: 0800 2108

Desde la empresa se insiste en la importancia de estar atentos y actuar con precaución ante cualquier comunicación sospechosa, para proteger tanto a clientes como a la integridad del servicio postal.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/uma0