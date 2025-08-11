back to top
lunes, 11 de agosto de 2025
Intendencias negocian con ANCAP para obtener mejores precios en combustibles

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
La compra conjunta de combustibles permitiría a los gobiernos departamentales reducir costos y destinar ahorros a otras áreas de gestión.

La Mesa del Congreso de Intendentes, en la que el intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, ejerce como vicepresidente, mantuvo una importante reunión con el directorio de ANCAP en Montevideo.

El encuentro tuvo como objetivo central avanzar en la negociación de un acuerdo para la adquisición de combustible a gran escala por parte de todas las intendencias del país, con el fin de optimizar costos y garantizar un abastecimiento eficiente.

La propuesta plantea que, al unificar el volumen de compra de los gobiernos departamentales, se logren mejores precios y condiciones, lo que permitiría destinar los recursos ahorrados a otras áreas prioritarias de gestión, fortaleciendo así la administración y el servicio a la ciudadanía.

