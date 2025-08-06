Intendencia de Salto y Embajada de Portugal impulsan agenda cultural conjunta

- espacio publicitario -

El intendente Carlos Albisu se reunió en Montevideo con autoridades diplomáticas portuguesas para coordinar un proyecto artístico que celebrará los 50 años de democracia en Portugal.

El intendente de Salto, Dr. Carlos Albisu, junto a la contadora Vera Facchín, mantuvo un encuentro en Montevideo con el embajador de Portugal en Uruguay, João Pedro Antunes, y el jefe de Misión Adjunto, Rui Baceira, con el fin de reforzar la cooperación cultural entre el departamento y el país europeo.

Durante la reunión se repasaron distintos puntos de una agenda bilateral que busca consolidar los lazos históricos y culturales. Uno de los ejes centrales fue la planificación de un mural artístico colaborativo, una iniciativa promovida por la Embajada de Portugal, el Instituto Camões y la Intendencia de Salto.

Este mural será una expresión artística conmemorativa de los 50 años de democracia en Portugal, tomando como tema principal la Libertad. La propuesta contempla la participación activa de alumnos de varias escuelas del departamento, con el objetivo de fomentar el vínculo entre arte, memoria y ciudadanía desde edades tempranas.

El mural se pintará en una de las paredes del Mercado 18 de Julio, un espacio emblemático de la ciudad que se convertirá en punto de encuentro entre culturas.