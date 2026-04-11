Inicio de temporada; Fútbol Comercial

Doce equipos inician la temporada 2026 del fútbol comercial en el Complejo Arsenal, con actividad en dos canchas y el debut del campeón La Cafetera.
Arranca el fútbol comercial 2026 en el Complejo Arsenal
El fútbol comercial inicia una nueva temporada este sábado, con la participación de doce equipos que volverán a darle vida a una de las ligas más tradicionales. Toda la actividad se concentrará en el Complejo Arsenal, donde se disputarán los encuentros correspondientes a la primera fecha.
El torneo reúne a conjuntos con una extensa trayectoria, algunos con más de dos décadas de presencia en la competencia, consolidando un certamen que combina historia, rivalidad y sentido de pertenencia.
El vigente campeón, La Cafetera, comenzará la defensa del título en esta jornada inaugural, con el objetivo de repetir la consagración y mantenerse como referencia del campeonato 2026.
La programación se desarrollará en dos canchas del complejo, permitiendo una dinámica fluida desde la hora 14 hasta las 20, cuando se disputará el último encuentro del día.
Fecha 1 – Fútbol Comercial 2026
Cancha: Arsenal 2
|Hora
|Partido
|14:00
|Villa España vs Burton
|16:00
|La Cafetera vs Pistoleros
|18:00
|Deportivo VJ vs La Resaka
|20:00
|La Academia vs Dale Verde
Cancha: Arsenal 1
|Hora
|Partido
|18:00
|La República vs Delta
|20:00
|Seven 24 FC vs La Mecánica