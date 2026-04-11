Inicio de temporada; Fútbol Comercial

Doce equipos inician la temporada 2026 del fútbol comercial en el Complejo Arsenal, con actividad en dos canchas y el debut del campeón La Cafetera.

Arranca el fútbol comercial 2026 en el Complejo Arsenal

El fútbol comercial inicia una nueva temporada este sábado, con la participación de doce equipos que volverán a darle vida a una de las ligas más tradicionales. Toda la actividad se concentrará en el Complejo Arsenal, donde se disputarán los encuentros correspondientes a la primera fecha.

El torneo reúne a conjuntos con una extensa trayectoria, algunos con más de dos décadas de presencia en la competencia, consolidando un certamen que combina historia, rivalidad y sentido de pertenencia.

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El vigente campeón, La Cafetera, comenzará la defensa del título en esta jornada inaugural, con el objetivo de repetir la consagración y mantenerse como referencia del campeonato 2026.

La programación se desarrollará en dos canchas del complejo, permitiendo una dinámica fluida desde la hora 14 hasta las 20, cuando se disputará el último encuentro del día.

Fecha 1 – Fútbol Comercial 2026

Cancha: Arsenal 2

Hora Partido 14:00 Villa España vs Burton 16:00 La Cafetera vs Pistoleros 18:00 Deportivo VJ vs La Resaka 20:00 La Academia vs Dale Verde

Cancha: Arsenal 1

Hora Partido 18:00 La República vs Delta 20:00 Seven 24 FC vs La Mecánica

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