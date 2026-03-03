Iniciaron ayer su primer día de clases 14528 niños

Un total de 14.528 niños comenzaron las clases en 111 escuelas públicas de Salto. Primaria destacó normalidad en el inicio, aunque denunció daños y robos en algunos centros educativos.





Primaria inició sus clases con completa normalidad, desde la inspección departamental en la mañana de ayer se realizó un recorrido durante toda la mañana por las diferentes escuelas departamentales para dar la bienvenida a escolares, familias y funcionarios. En materia de infraestructura las escuelas estaban preparadas para recibir a los niños sin embargo desde inspección se denuncia robos y daños a algunos centros.

En diálogo con Alejandra Leal la Inspectora Departamental de Educación Primaria relató cómo se desarrolló el inicio de clases en todas las escuelas de Salto: “Para nosotros ha sido una fecha especial, esta jornada ha marcado el ingreso de todos los niños del departamento a sus respectivas instituciones. Este día empezó a trabajarse desde el 24 de febrero cuando los maestros empezaron a trabajar en sus instituciones, nosotros los inspectores y demás funcionarios trabajamos desde el 2 de febrero con lo que se refiere a las elecciones de cargos, las designaciones de cupos, de la parte edilicia, de todo aquel trabajo que realizamos desde oficinas y funcionariado administrativo y de inspección departamental. El pasado viernes ya teníamos todos los cargos ocupados, más allá de alguna modificación posterior, pero que ya se ha configurado de manera normal para que cada niño tenga a sus maestros en la institución”.

TRAYECTORIAS EDUCATIVAS

Se destaca desde la Inspección Departamental de Primaria el valor que se le da desde la sociedad toda a la educación. El primer dia de clases tiene en vilo a todos expectantes de cada niño y su escuela, se puede visualizar que la familia toda acompaña a sus niños en sus aprendizajes y el proceso de ingreso el primer dia a la escuela, y el trabajo en conjunto entre los adultos y los docentes, que tiene como objetivo la mejora al impacto de la enseñanza y los aprendizajes y que los niños sean felices y disfruten la escuela como el mejor lugar donde pueden estar.

En Salto este año ingresaron 14528 niños a las escuelas públicas de la ciudad y el medio rural, son 111 escuelas en total, 55 escuelas rurales y 56 escuelas urbanas.

Leal destacó el compromiso de la Inspección: “Nosotros desde las orientaciones que hemos recibido desde inspección técnica y de la jurisdicción; nos hemos reunido previamente con los directores, hemos puesto en la mira el impacto de los aprendizajes y la protección de las trayectorias educativas de cada uno de los niños. Hablamos de la singularidad, a cada niño conocerlo como tal, por eso hablamos de esa educación integral, que quiere decir, no solo lo curricular desde las áreas: lengua, matemática y ciencias, nuestras tres líneas y áreas focalizadas; el Plan Nacional de Lectura, Plan Nacional de Matemáticas; que en Salto de acuerdo a las evaluaciones y las proyecciones estamos aptos para hacer un plan fuerte en numeración. Todo esto está atravesado con las líneas fundamentales de convivencia, ciudadanía e inclusión. Estas líneas de trabajo, ya sea desde la supervisión, desde el hacer en clase, del rol del inspector departamental, inspector de zona, directores, maestros y familia, todo lo que sucede en la institución debe estar atravesado por el objetivo de la educación integral y la convivencia. Los niños pasan con acompañamientos de las instituciones, tenemos maestros comunitarios, de tutorías, de trayectorias, de apoyo, recursos que se conjugan para cada niño brinmdarle lo mejor. Sin dudas debemos destacar la asistencia a clases de los niños todos los días”.

INFRAESTRUCTURA

Las escuelas de Salto están en condiciones para el inicio de clases, se han hecho reformas en varias, y se ha contemplado traslado de niños a otras escuelas para evitar la sobrepoblación en aulas, principalmente en la zona noreste de la ciudad que ha tenido gran crecimiento poblacional.

En Barrio Burton en la Escuela 114 los salones han sido hechos nuevos, sin embargo aún es insuficiente el aforo de los salones. En las escuelas 136, 137 y 131 de tiempo completo o la 14 de Barrio Artigas, existe un problema de distancias ya que no existen líneas de ómnibus entre una y otra. No está proyectada la construcción de escuelas nuevas.

En la escuela rural Nº 106 las obras de infraestructura se realizan aún, sin embargo los niños concurren hasta el fin de obras el 20 de marzo, a la escuela Nº 19 de Colonia Lavalleja. La escuela Nº 69 de Colonia Harriague el edificio sufre fisuras y desde Primaria ya se trabaja con los arquitectos. Se hicieron obras en las escuelas 4, 64, 119 y 8.

También se ha lamentado desde Primaria el vandalismo en instituciones, en el Jardín 130 se rompieron rejas y se llevaron aires acondicionados, en la escuela Nº 10 se cortaron alarmas, faltaron materiales informáticos y demás elementos.

