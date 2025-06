Ingrid Urróz, Intendente de Salto con EL PUEBLO

“A efectos de no generar una alarma innecesaria aclaro que todos los servicios municipales están garantizados hasta el 10 de julio”

Tras leer las declaraciones del Edil nacionalista Enzo Molina en la edición de EL PUEBLO de este viernes, la Intendente de Salto Ingrid Urróz se comunicó con nuestra redacción para realizar algunas puntualizaciones sobre dichas declaraciones.

“En relación a lo que afirman algunos Ediles de la oposición”, comenzó expresando Urróz, “corresponde aclarar a efectos de no generar una alarma innecesaria que todos, con mayúscula, los servicios municipales están garantizados hasta el 10 de julio. El Gobierno actual tiene las previsiones necesarias para cubrir los servicios, muchos más los esenciales como comedor u hogar adulto mayor. Ayer (jueves) se propuso de nuestra parte a quienes efectúan la transición, fuimos nosotros los que nos preocupamos de darles una solución a ellos, no ellos nos vienen a dar soluciones, se propuso de nuestra parte la continuidad de algunas contrataciones hasta el 31 de julio, porque no es potestad nuestra, ellos tienen que estar de acuerdo con eso, a efectos de no resentir ningún servicio.

Se lo planteamos, si ustedes están de acuerdo, nosotros lo hacemos. Ustedes tienen del 10 al 31, 20 días para acomodarse, están los servicios cubiertos y ustedes ven si les sirve o no les sirven las personas. Se les aclaró expresamente que si tenían otra solución o no les parecía adecuada, que tranquilamente lo resolvieran, a su parecer, el 10 de julio. El contador Texeira estuvo muy, con mayúsculas, de acuerdo con la solución propuesta. El lunes se le hará llegar a su persona la lista de quienes siguen hasta esa fecha o hasta cuando ellos determinen.

En segundo lugar, no hay, con mayúsculas, retaceo de ninguna información por parte de las actuales autoridades. Hace 12 días se les entregó un amplio informe escrito, con mayúsculas, sector por sector y en respuesta a lo que ellos preguntaron. Ayer se continuó dando información en reunión mantenida.

En resumen, ningún servicio, con mayúsculas, ningún, corre riesgo alguno ya que nos encargamos de hacer las previsiones correspondientes y en segundo lugar se ha informado y colaborado con las autoridades electas en todo lo que ha requerido. Si bien son menudencias, es bueno aclararlo de nuestra parte y sería aconsejable que lo que se trata en la transición se maneje con la debida reserva, con mayúsculas. Destaco que el contador Texeira Núñez siempre ha tenido un trato cordial y respetuoso como corresponde y sabe lo que estoy diciendo”.

– A la reunión que usted hace referencia, del grupo de la transición, ¿vino solo Texeira Núñez?

– Estuvo un muchacho Da Cunda, Maquiavelo y el Edil Molina, además del contador Texeira.

– El propio Edil Molina que estuvo presente en la reunión, dijo a diario EL PUEBLO algo distinto a lo que usted acaba de afirmar. Sostuvo que no se garantizaba la continuidad de los servicios municipales luego del 30 de junio hasta el 10 de julio.

– Eso es lo que estoy desmintiendo categóricamente y es por eso que hago estas declaraciones.

– ¿En la marcha de la transición, este es un momento de tensión en estas relaciones entre el gobierno saliente y el entrante o siempre se trabajó en este clima?

– No, esto no propicia un buen relacionamiento entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, porque si estás en una reunión y luego faltan a la verdad, estás, primero que nada, rompiendo la reserva de esa reunión y faltando a la verdad de lo que se habló en esa reunión. Entonces, no sé si el objetivo es querer hacer un circo, querer buscar, no sé, que se tenga de qué hablar, que no es el espíritu ni del gobierno entrante ni del gobierno saliente.

– En el caso del vencimiento de los contratos de los monotributistas, del 30 de junio al 9 de julio, ¿la Intendencia puede garantizar la continuidad de los servicios, sobre todo los más importantes como los de comedor y los del hogar de adulto mayor?

– Sí, hasta el 9 de julio sí, porque esa es una decisión que ya tomamos.

– ¿Lo harían con funcionarios propios de la Intendencia?

– No, se mantendrían los equipos que hoy están trabajando allí. Hay monotributistas allí.

– ¿Esos monotributistas vencen su contrato el 30 de junio?

– Sí, vencen y se les renovaría hasta el 9 de julio. Lo que le propusimos al gobierno entrante ayer y de lo cual, por lo que pudimos percibir, fue muy bien recibido por el contador Texeira, es que podríamos extender, en lugar de hasta el 9, hasta el 31 de julio y eso les permitiría a ellos mantener los servicios y después tener un tiempo para actuar y planificar de acuerdo a lo que ellos consideren conveniente.

– ¿Cuántas nuevas contrataciones tendrían que hacerse hasta el 9 de julio?

– Eso forma parte de la lista que le vamos a dar, lo que puedo decirle es que esas recontrataciones que se harían son los exclusivos que vienen a estos servicios esenciales. Hablamos de la chacra municipal, que no puede quedar descubierta, de los comedores, del hogar de ancianos, de termas del Arapey, porque hay unas contrataciones de mucamas zafrales que terminarían el 30, de la limpieza del servicio de ómnibus y la extensión de un horario que nosotros tenemos, porque los choferes de ómnibus tienen dos horas más por turno para que se puedan organizar y salgan los ómnibus para haya el transporte correspondiente. Eso también hablamos. Y el lunes les vamos a entregar cuántos son.

– El otro día hablé con el Intendente electo Carlos Albisu y me manifestó varias cosas. Primero, que él pretende mudar el lugar de la oficina del Intendente para el Palacio Córdoba. ¿Se va a realizar durante su gestión las modificaciones necesarias en el Palacio Córdoba para que cuando asuma Albisu ya tenga su despacho ahí?

– No ha habido planteos para eso.

– La gente del equipo de transición de Albisu, ¿ha pedido autorización para visitar el Palacio Córdoba? Porque van a tener que distribuir las distintas oficinas.

– Con respecto a eso, todo lo que plantee el equipo de transición tiene que ser referido a la Intendenta y el equipo decide lo que se solicita. Hasta el momento, no hemos tenido ninguna solicitud. Hemos tenido solicitud para visitar la cocina municipal, designé a Josué Lima y a Ana Verme porque son las dos personas que han estado a cargo del comedor hace más de un año. Después hay una solicitud para la visita al zoológico y se lo designó al director Mario Furtado. Después se solicitó una visita al Hogar de Ancianos y fue el director de Desarrollo Social, Fernando Ferrari y por ahora no hay otra solicitud.

– También informó de que se va a realizar el acto de asunción en la explanada detrás del Palacio Córdoba, ¿se ha tramitado algún tipo de autorización?

– No, todavía no. Pero por supuesto que eso no bien se tramite, se le da andamiento y se hace lo que corresponde.

– ¿Está bien que usted se entere por los medios de prensa de estas situaciones o tendría que haber un planteo previo o formal? Como por ejemplo que él tiene pensado asumir a las 11 de la mañana. ¿Usted está de acuerdo?

– No. El planteo de la hora que se asume lo defino yo, y yo he definido desde hace mucho tiempo y el intendente electo lo sabe, que he definido entre 8 y 8 y media de la mañana y a esa hora es que vamos a firmar.

– La noto molesta Intendente ¿qué es lo que le molesta?

– Me molesta el hecho de que se busque intencionalidad, se busque revanchismo, se busque mala fe en cosas que no existen. Eso me molesta. Y que se trate de ensuciar, complicar, tergiversar acciones que esta Intendenta considera que son las correctas, como es entregar el Gobierno a las 8 de la mañana del día 10, que es lo que marca la Constitución, y que a partir de esta decisión que la tomo yo, porque me parece que es lo correcto, porque el día 10 el nuevo Intendente ya debe estar trabajando. Entonces, me molesta la mala fe, porque no es ensuciando, destratando o disminuyendo a las otras personas que uno hace la lucha política, que está muy lejos de mí, como nunca lo he hecho, destratar, descalificar a mi adversario para obtener algún tipo de rédito político.

Y me molesta, además, porque como mujer me siento como nos sentimos todas las mujeres cuando decimos no, que siempre hay que torcernos la mano. El no es no. Yo, como mujer, como política, como Intendenta de Salto, decido con mi saber que debo entregar a las 8 de la mañana, a más tardar 8 y media, si nadie se quiere levantar temprano, a las 7 y media salgo de mi casa y me vengo para acá y estoy trabajando hasta las 4 de la tarde o a las 6 o a la hora que sea necesaria.

Bueno, he decidido que ese día termino mi trabajo y lo quiero entregar a las 8, a más tardar 8 y media de la mañana y no puedo, tengo que estar dando explicaciones, tengo que estar esperando, tengo que estar siendo presionada porque esto que se está haciendo ahora a nivel de prensa es una presión frente a mi decisión. Entonces me siento como muchas veces nos sentimos las mujeres, que nunca podemos tomar una determinación.

– Cuando tuvimos la primera entrevista antes de asumir el cargo de intendente usted me dijo que su principal objetivo en estos cuatro meses era conducir una transición lo más correcta y transparente posible. ¿Se siente a gusto con esta transición?

– En algunas cosas, no. Como esta, concretamente. Me siento presionada, me siento no respetada, me siento que tengo que estar dando explicaciones de todo permanentemente.

– ¿Le queda algo por decir que no le permite la investidura y que una vez que deje la Intendencia va a tener ganas de decir con respecto a este periodo de cuatro meses que estuvo al frente de la Intendencia?

– Capaz que sí.

PERFIL DE INGRID URRÓZ

Casada, tiene 2 hijos y 3 nietos.

Es del signo de Escorpio.

De chiquita quería ser bailarina de ballet.

Es hincha de Peñarol.

¿Una asignatura pendiente? Mi mayor preocupación es que mi vida transcurra de manera tal que cuando me tenga que ir todo haya sido soportable (risas).

¿Una comida? La pizza.

¿Un libro? Cien años de soledad

¿Película o serie? Cien años de soledad

¿Un hobby? Jugar al sudoku.

¿Qué música escucha? La popular, como la cumbia, folklore, andaluza, el rap, la clásica, pero fundamentalmente me gusta la música que transmite algo.

¿Un día de la semana? El domingo.

¿El peor día de la semana? No tengo.

¿Qué le gusta de la gente? Me gusta todo, confío en todas y en todos, pero particularmente me gusta que la gente sea valiente.

¿Qué no le gusta de la gente? La deshonestidad.