Ingrid Urróz, en marzo asumirá la titularidad de la Intendencia de Salto

“Seré Intendenta de todos los salteños, para que nadie se quede afuera”

Andrés Lima podría haber llegado al final de su mandato en el mes de julio cuando debería entregar el cargo de Intendente de Salto a quien resultase vencedor en las elecciones del próximo domingo 11 de mayo. Pero al ser convocado por el gobierno nacional que asumirá el 1° de marzo a ocupar el cargo de Presidente de MEVIR, y al estar inhibido por la Constitución de la República a ocupar ambos cargos al mismo tiempo, estará presentando formalmente renuncia a su cargo de Intendente el 10 de marzo, día en que asumirá la titularidad de la Intendencia su suplente Ingrid Urróz, ya que quien se encuentra antes que ella en la línea sucesoria es Gustavo Chiriff, quien a su vez ha sido proclamado por el Frente Amplio como uno de los tres candidatos a Intendente, por lo que también se encuentra inhibido constitucionalmente de asumir la titularidad del cargo de Intendente.

Es así que Urróz será la próxima Intendente del Departamento de Salto por apenas cuatro meses, transitando en el medio de una campaña electoral que estará buscando a través el voto de los salteños al siguiente ciudadano que ocupe tan alto cargo. Con ella conversó EL PUEBLO, para ver qué agenda piensa llevar adelante en este breve tiempo al frente de la comuna.

– ¿Cómo toma esta responsabilidad política al asumir en unos días el cargo de Intendente de Salto?

– Esta posibilidad siempre estuvo presente al ser integrante de la fórmula como suplenta, solo que en esta ocasión ya es una realidad, por lo tanto, esta situación me ha tenido ocupada hace mucho tiempo. Y lo veo como una tarea más de una persona que ha hecho un compromiso político desde muy joven con una fuerza política que es el Frente Amplio, que ha hecho una opción por una sociedad donde nadie se quede afuera, y hoy me toca estar allí, así como en todos estos años me ha tocado estar en un Comité de Base, en la Mesa Política o en el Congreso Nacional del Frente Amplio, y tantas otras cosas como persona y ciudadana política ejerciendo sus derechos. Por supuesto que esto es otro nivel, otra responsabilidad que pienso encarar con la misma seriedad con que encaro el funcionamiento y atención a mi familia, a mi esposo, mis hijos y mis nietos.

– ¿Va a ser Intendente de Salto o Intendente del Frente Amplio?

– Seré Intendenta de Salto, y Salto está conformada por ciudadanas y ciudadanos más allá de su opción política. Los ciudadanos y ciudadanas de Salto pagan sus impuestos para que quien esté al frente de la comuna maneje los recursos que todos los ciudadanos aportan a la comuna de una manera que la devolución en obras y servicios sea para todos, sin importar su filiación política. Eso sí, mi impronta es, como ya dije, que nadie se quede afuera. O sea que en mi trabajo va a estar siempre el hecho de que con los recursos se pueda llegar a la mayor cantidad de ciudadanos posible, y que lo que se haga, sea en beneficio de toda la ciudadanía.

– Le pregunto porque casualmente le tocará ser Intendente en medio de las aguas turbulentas de una campaña electoral que parece será al rojo vivo.

– Ahí veo dos cosas. Una cosa es el trabajo y dirección de la mayor empresa del departamento, que por ese lado voy a integrar un equipo que ya tiene diez años de experiencia y que ha tenido que sortear muchos escollos, que tiene que pagar un fideicomiso que termina siendo para la comuna un año de trece meses a nivel presupuestal, que ha sabido optimizar los poquitos recursos que le quedan, que ha sabido respetar el trabajo de las obreras y obreros de esa empresa, como la llamo, que paga en regla sus salarios los días 28 o 29 de cada mes, que hace retenciones que vuelca a aquellas madres que están separadas y que deben recibir una pensión de su expareja para poder criar a sus hijos. En fin, yo estoy, por un lado, trabajando en ese lugar, con un equipo de expertos en economía, expertos por mucho tiempo en los manejos de pocos recursos y con la habilidad de poder poner esos pocos recursos donde corresponde. No me quiero olvidar de nada de lo que se hace allí, pero por un lado estoy trabajando con un equipo sólido, que sabe gestionar, que tiene muy buenos técnicos y que digan lo que digan, ha sabido llevar a este departamento de una forma equilibrada después de toda una herencia que dejó los cinco años de gobierno del hoy Senador (Germán) Coutinho, que todos sabemos que nos entregó un departamento fundido y con muchos problemas, y que hemos logrado llevar este barco a buen puerto.

El otro aspecto es la campaña, en donde no puedo distraer energía en eso. Mis energías tienen que estar en el trabajo, en la optimización de los recursos y del trabajo, en conocer las necesidades de la gente, que no es que no las conozca, las conozco porque no vivo en una cajita de cristal, siempre he estado con toda la gente, porque no es solo con aquel que votó al Frente Amplio, porque quien la pasa mal no tiene bandería política. Entonces, por ese lado estoy convencida que no puedo distraer un solo minuto de mis responsabilidades al frente de la comuna para contestar una sola cosa de lo que se diga durante la campaña, de las mentiras, de las chicanas, de lo que se invente, no pienso entrar en ese juego porque uno no puede hacer las dos cosas a la vez. O se dedica a gobernar trabajando para todos los salteños o se dedica a ser campaña electoral, y yo pienso cumplir con mi obligación con los salteños.

– ¿Cómo piensa que será su relacionamiento con la oposición?

– Como corresponde. A ver, de la oposición conozco al doctor (Carlos) Albisu de hace mucho tiempo, porque mi esposo es también médico. Lo conozco a Marcelo Malaquina también desde hace mucho tiempo. No se olvide que yo fui docente mucho tiempo y trabajaba en liceos, en institutos y daba clases particulares. Trabajé con la hermana de Malaquina en el Crandon, donde trabajé muchos años. O sea, va a ser como debe ser, una relación normal, civilizada, de convivencia, de construcción.

– Se define como feminista, ¿cómo se verá ese perfil suyo al frente de la Intendencia?

– Siempre tiene que estar atravesado el tema género en todo lo que uno haga, ya sea en lo económico, en lo social, etcétera. Voy con cabeza de género, voy a ese cargo con cabeza de mujer, por lo que voy a potenciar todo aquello que no se haya podido aún tomar en cuenta, que por otra parte, el tema género en la Intendencia está muy bien trabajado por una excelente docente como es Miguelina Biassini. Así que me pondré a disposición y voy a tener siempre en mi mente que nadie se quede afuera, y que las mujeres, que son las más perjudicadas en estos tiempos que estamos viviendo, pueda solucionar de alguna manera los problemas que hay. No voy a estar sola, porque no nos olvidemos que ahora cambiamos de gobierno nacional, por lo que pienso promover de todas formas la interinstitucionalidad entre los distintos organismos. No se olvide que ahora tendremos el MIDES y todos los demás Ministerios donde vamos a tratar de que la Intendencia trabaje en forma institucional, algo que no será ninguna novedad, y que desde ahí se trabaje para todos.

– Apenas estará en la Intendencia cuatro meses, lo que no es mucho tiempo, ¿en qué aspectos piensa poner toda su energía de la agenda gubernamental?

– Voy a poner mi energía en continuar lo que se está haciendo en la medida que se pueda optimizar el trabajo que se viene realizando. ¿De qué manera? Tengo un plan de trabajo de análisis de la situación que me han entregado los compañeros del equipo de gobierno, y a partir de ahí, explorar quizás otros caminos que ayuden a optimizar el trabajo que se venía haciendo en los temas que se están trabajando y lograr, quizás, mejores resultados.

– La última palabra es suya.

– A los salteños y a las salteñas que no me votaron, les pido su confianza, que esperen, que me vean actuar y definir cosas para después evaluarme. Les pido que me tengan confianza en que tengo claro que ser Intendenta no es un puesto de poder para arrancarle la cabeza a nadie ni para ser más ni mejor que nadie, sino que es un puesto donde yo estoy comprometida a hacer de la vida de todos los salteños y salteñas, un lugar mejor.

———————————–

PERFIL DE INGRID URRÓZ

Casada, tiene 2 hijos y 3 nietos.

Es del signo de Escorpio.

De chiquita quería ser bailarina de ballet.

Es hincha de Peñarol.

¿Una asignatura pendiente? Mi mayor preocupación es que mi vida transcurra de manera tal que cuando me tenga que ir todo haya sido soportable (risas).

¿Una comida? La pizza.

¿Un libro? Cien años de soledad

¿Película o serie? Cien años de soledad

¿Un hobby? Jugar al sudoku.

¿Qué música escucha? La popular, como la cumbia, folklore, andaluza, el rap, la clásica, pero fundamentalmente me gusta la música que transmite algo.

¿Un día de la semana? El domingo.

¿El peor día de la semana? No tengo.

¿Qué le gusta de la gente? Me gusta todo, confío en todas y en todos, pero particularmente me gusta que la gente sea valiente.

¿Qué no le gusta de la gente? La deshonestidad.