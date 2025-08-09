Informes policiales: hurtos, daños y siniestros en Salto

Durante la jornada de ayer, la Policía de Salto intervino en una serie de hechos delictivos y siniestros de tránsito en distintos puntos de la ciudad. Las actuaciones incluyeron hurtos en comercios e instituciones públicas, daños materiales, accidentes con personas lesionadas y detenciones por violación de domicilio y requisitorias vigentes.

Hurtos y daños en comercios e instituciones

Hurto en comercio de calle Misiones

A las 07:40 se reportó un hurto en un local comercial de calle Misiones al 200. El propietario, de 40 años, constató al llegar que un vidrio de 0,70 x 1,50 metros estaba roto y que faltaban tres termos, dos materas de cuero y un jarro térmico. La Policía continúa investigando.

Daños en comercio de calle Julio Delgado

A las 08:55 se acudió a un comercio de calle Julio Delgado al 400, donde el dueño, de 50 años, halló rota una puerta de vidrio de 2 x 1 metros. Policía Científica intervino y el caso sigue en investigación.

Hurto en local del Ministerio de Desarrollo Social

A las 11:30, una funcionaria denunció daños en el depósito y el hurto de frazadas, mantas y artículos de limpieza en un local de calle Vilardebó al 900. Policía Científica realizó pericias.

Detenciones por infracciones y requisitorias

Violación de domicilio en Ruta 3

A las 13:55, dos hombres de 20 y 21 años fueron detenidos en un predio del kilómetro 480 de Ruta 3, acusados de ingresar sin autorización con varios perros. Fiscalía fue informada.

Requisitoria vigente en calles Brasil y Verocay

A las 16:30, un hombre de 21 años con requisitoria por violencia doméstica y de género fue detenido en la intersección mencionada.

Siniestros de tránsito con lesionados

San Martín y Costanera Sur

A las 15:30, una moto Yumbo Max conducida por una mujer de 31 años colisionó con un auto Suzuki Celerio, guiado por una mujer de 35. La motociclista sufrió fractura de puño izquierdo y politraumatismos, siendo trasladada al Hospital Regional Salto.

Catalán, barrio Luján

También a las 15:30, un joven de 16 años que conducía una moto Winner Fair 152cc chocó contra una camioneta Chevrolet S10 conducida por un hombre de 65 años. El motociclista resultó politraumatizado leve.

Condena por múltiples hurtos y daños

Tras una investigación por una serie de hurtos y daños en vidrieras de comercios del Este y centro de la ciudad, el responsable, R.E.A.R., fue condenado a 18 meses de prisión por nueve delitos de hurto —cuatro agravados y cuatro en grado de tentativa— y un delito de daño agravado.