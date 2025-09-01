Informe policial con registros de precipitaciones, un requerido detenido y varios hechos relevantes

Lluvias en el departamento

La planilla de aguas caídas registró importantes precipitaciones en las últimas 24 horas. En la ciudad de Salto cayeron 51,2 mm, siendo la zona más afectada junto a Colonia Itapebí, que marcó 50 mm. También se reportaron 36 mm en Constitución, 35 mm en San Antonio, 30 mm en Belén y Biassini, y entre 25 y 28 mm en el resto de las localidades.

Varios pasos permanecen crecidos: Paso Chatre, Paso Mangrullo, Picadas Elías, Paso Nuevo de Arapey, Paso Horno, Paso Mata Perro, Paso Mataojo y Picada Jubil.

Detención en pleno centro

Próximo a las 16:20 de ayer, efectivos policiales que patrullaban en calles Uruguay y Amorín identificaron a un hombre de 40 años. Tras compulsar sus datos en el Sistema de Gestión y Seguridad Pública, constataron que se encontraba requerido por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género. El detenido quedó a disposición de la justicia.

Siniestro de tránsito en Avenida Viana

En la tarde de ayer, sobre las 19:00 horas, personal policial acudió a Av. Gobernador José Joaquín de Viana y Av. Intendente Juan H. Paiva por un siniestro de tránsito. El conductor de una moto Baccio P 110, de 60 años de edad, fue asistido por UCMS con diagnóstico: “TEC, sin pérdida de conocimiento”. Posteriormente fue trasladado al Hospital Regional Salto. Según registros de cámaras, el hombre cayó solo.

Hurto en un comercio

En la madrugada de hoy, a la hora 02:20, se denunció un hurto en un local comercial ubicado en calles Intendente Orestes Lanza y San Martín. Una mujer de 38 años constató la falta de una banderola de 50 x 30 centímetros. La Policía continúa trabajando en el caso.