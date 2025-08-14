Infinita nostalgia

- Advertisement -

Entre el inminente día del niño, la noche de la nostalgia y los 200 años de la declaratoria de la independencia, se mezclan emociones y recuerdos de desfiles y actos patrióticos escolares, así como el día en que recibía un regalito de mis padres que ya no están, como tampoco aquel niño que alguna vez fui. La nostalgia parece desbordarnos.

Lo cierto es que agosto no es solo un mes intenso en emociones, es el octavo mes del año, donde ya hace un rato pegamos la vuelta en la cuenta atrás para que este año se termine. Y como mes 8, si hilamos fino y acostamos el número, pasa a simbolizar el infinito aunque apenas tenga 31 días. Pero ya más introspectiva y nostálgicamente, podemos refugiarnos al menos por un momento en aquellos años felices e inocentes, donde solo teníamos que preocuparnos de ir a la escuela a aprender y jugar, cantando y declamando poemas, como les gustaba a las maestras de aquellos años que no volverán, salvo en aquellos imborrables recuerdos.

Por más que pasen los años, uno no deja de acordarse que el día previo al desfile, mi madre planchaba la túnica que estaba de punta en blanco junto a la moña azul que parecía más grande de lo normal, bien almidonadas ambas, y así era, porque ese día dejaba de lado la túnica maltrecha de todos los días porque ese día era especial, era el día del desfile y de representar orgulloso a la escuela junto con todos mis compañeritos, con los que luego nos juntábamos en el campito de la esquina a jugar un partidito.