Incendio por vela encendida en vivienda de Barrio Artigas

Se tomó conocimiento de un incendio en una finca ubicada en la zona de barrio Artigas, por lo que se derivó personal policial al lugar y se dio intervención a Bomberos.

En el sitio, fue entrevistado el damnificado, un hombre de 72 años, quien manifestó que el foco ígneo se habría originado a raíz de una vela encendida que dejó su hija de 33 años, la cual en determinado momento tomó fuego.

Ambos ocupantes lograron salir de la vivienda sin sufrir lesiones, mientras que el incendio provocó daños parciales en la propiedad.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, quedando el hecho bajo las actuaciones correspondientes.Con el frío, aumentan los riesgos en casa.

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Ten en cuenta estas claves:

Ventilá los ambientes, aunque haga frío (evita intoxicaciones). No dejes estufas ni velas encendidas sin control. Mantené estufas lejos de cortinas y muebles. No sobrecargues enchufes con estufas eléctricas. Nunca duermas con braseros o estufas a leña encendidos.

Pequeños cuidados pueden evitar incendios y accidentes.

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